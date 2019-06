Stand: 26.06.2019 18:51 Uhr

Was gehört in die Reiseapotheke?

Auch im Urlaub ist niemand davor gefeit, krank zu werden oder sich zu verletzen. Deshalb ist es wichtig, sich vor der Abreise Gedanken über eine gut sortierte Reiseapotheke zu machen. Denn am Urlaubsort - gerade im Ausland - ist es oft schwierig, schnell an die richtigen Medikamente zu kommen. Fehlende Sprachkenntnisse können zudem beim Kauf zu Problemen führen. Es empfiehlt sich daher, zumindest eine Grundausstattung mitzunehmen. Dazu gehören folgende Dinge, die je nach Reiseland variieren können:

Pflaster (Blasenpflaster und wasserfestes Pflaster), Verbandsmaterial, Wund-Desinfektionsspray, Pinzette und Schere

ausreichend Sonnenschutzmittel sowie kühlende Salben gegen Sonnenbrand

Insektenschutzmittel sowie ein juckreizstillendes Gel

Schmerzmittel (beispielsweise mit den Wirkstoffen Ibuprofen, ASS oder Paracetamol)

Fieberthermometer

Brand- sowie Wundheilsalbe

Mittel gegen Durchfall (beispielsweise Elektrolyt-Pulver und Medikamente mit dem Wirkstoff Loperamid)

Präparate gegen Husten und Schnupfen (Nasenspray)

Augentropfen (gegen schmerzende Augen durch Zugluft, Licht oder Staub)

Wer einen Sporturlaub plant, sollte zudem eine Salbe dabei haben, die bei Verstauchungen, Zerrungen oder Muskelkater die Schmerzen lindert. Für Taucher und Schnorchler empfehlen sich zudem Ohrentropfen.

Kinder benötigen eigene Medikamente

Kinder benötigen andere Medikamente als Erwachsene. Wer also als Familie verreist, sollte entsprechend an kindgerechte Mittel gegen Durchfall, Schmerzen und Fieber denken.

Extras bei Fernreisen

Für Fernreisen in entlegene Gebiete können außerdem Wundschnellverbände, Wasser-Entkeimungstabletten und Spezialpflaster für Schnittverletzungen sinnvoll sein. Wer in Malariagebiete reist, sollte auch eine Malaria-Prophylaxe dabei haben.

Wichtige Medikamente gehören ins Handgepäck

Chronisch kranke Menschen, die regelmäßig Medikamente nehmen müssen, sollten vorher durchrechnen, wie viel sie während der Reise benötigen und einen entsprechenden Vorrat mitnehmen. Da es immer vorkommen kann, dass ein Koffer erst mit Verspätung am Urlaubsort eintrifft, gehören alle Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen, ins Handgepäck. Diabetiker und alle, die ein flüssiges Medikament mit ins Flugzeug nehmen müssen, sollten sich ein ärztliches Attest ausstellen lassen, das sie bei den Kontrollen am Flughafen vorzeigen können. Dann können sie das Insulin oder andere Medikamente im Handgepäck an Bord nehmen. Empfehlenswert ist eine spezielle Tasche mit Kühlelementen für den Transport.

Medikamente richtig lagern

Generell gilt: Medikamente sollten auch am Urlaubsort nicht in der prallen Sonne liegen. Die meisten Mittel müssen kühl und trocken gelagert werden. Wer mit dem Auto verreist, sollte sie beispielsweise in einer Kühltasche verstauen.

