Stand: 25.02.2019 12:48 Uhr

Herzschrittmacher-Rückruf: Austausch nötig?

Ein weltweiter Rückruf von Herzschrittmachern sorgt derzeit für Aufregung und Verunsicherung auch in deutschen Kliniken. Betroffen sind insgesamt mehr als 150.000 sogenannte Zweikammer-Herzschrittmacher des Herstellers Medtronic, die unter den Markennamen Adapta, Versa, Sensia, Relia, Attesta, Sphera und Vitatron zwischen dem 10. März 2017 und dem 7. Januar 2019 vertrieben wurden.

Wegen einer Designänderung der Schaltkreise kann ein Software-Fehler in bestimmten Betriebsarten zu einem vorübergehenden Funktionsausfall des Herzschrittmachers führen - eine Gefahr für Menschen, die auf die ständige Stimulation ihres Herzens angewiesen sind.

Einige Betroffene sollten Herzschrittmacher austauschen

Für die zweite Jahreshälfte 2019 hat Medtronic ein Software-Update angekündigt, das den Fehler beseitigen soll. Bis dahin sollten Betroffene ihren behandelnden Kardiologen bitten, ihren Schrittmacher auf eine sichere Betriebsart umzuprogrammieren. Dazu wird die Schrittmachersonde im Vorhof deaktiviert und nur noch die Hauptkammer stimuliert.

Bei einigen Erkrankten kann dieses Umprogrammieren dazu führen, dass Vorhof und Hauptkammer zeitweise gegeneinander arbeiten: Das geschädigte Herz pumpt nicht mehr ausreichend Blut in den Kreislauf und wird zusätzlich belastet. In diesem Fall raten Experten zu einem Austausch des Herzschrittmachers. Der Eingriff dauert rund 20 Minuten. Die beiden Sonden im Herz bleiben erhalten und werden einfach an den neuen Schrittmacher angeschlossen.

Experten zum Thema Dr. Götz Buchwalsky, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie

Kardiologie - Elektrophysiologie Bremen

Zentrum Bremen im Klinikum Links der Weser

Senator-Weßling-Straße 1

28277 Bremen

(0421) 840 07 89

www.ep-bremen.com



Prof. Dr. Roland Richard Tilz, Sektionsleiter Elektrophysiologie

Medizinische Klinik II / Kardiologie, Angiologie, Intensivmedizin

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein - Campus Lübeck

Ratzeburger Allee 160

23538 Lübeck

www.uksh.de



Prof. Dr. Stephan Willems, Chefarzt

Rhythmologie und Elektrophysiologie

Asklepios Klinikum Harburg

Eißendorfer Pferdeweg 52

21075 Hamburg

(040) 18 18 86 28 30

www.asklepios.com



Weitere Informationen

