Herz: Untersuchung per Katheter oder CT?

Fast 900.000 Herzkatheter-Untersuchungen werden pro Jahr in Deutschland durchgeführt. In mehr als der Hälfte der Fälle stellt sich dabei heraus, dass keine Verengung der Herzkranzgefäße vorliegt - diese könnte per Katheter behandelt werden. In anderen Fällen ließe sich der Eingriff durch ein bildgebendes Verfahren wie die Computertomografie des Herzens (Kardio-CT) ersetzen - vor allem bei jüngeren Patienten ohne Risikofaktoren mit untypischen Beschwerden, die in der Regel andere Ursachen als einen Herzinfarkt haben.

Herzkatheter: Operation mit Risiken

Bei der Herzkatheter-Untersuchung handelt es sich um eine minimalinvasive Operation mit Risiken. Um den Katheter vom Handgelenk oder der Leiste zum Herzen zu führen, muss eine Arterie punktiert werden. Das kann zu Nachblutungen, Gefäß- und Nervenirritationen, Blutergüssen und in extrem seltenen Fällen zu tödlichen Komplikationen führen. Deshalb müssen die Patienten nach der Untersuchung für eine gewisse Zeit in der Klinik beobachtet werden.

Wann der Herzkatheter sinnvoll ist

Unverzichtbar ist der Herzkatheter, wenn verengte oder verschlossene Herzkranzgefäße geweitet oder Herzrhythmusstörungen behandelt werden müssen. Auch bei typischen Symptomen eines Herzinfarkts wie Brustschmerzen mit Ausstrahlung in Schulter, Arm, Rücken oder Kiefer und begleitender Luftnot ist eine sofortige Herzkatheter-Untersuchung die Methode der Wahl.

Vorteile der Kardio-CT

Eine Computertomografie lässt sich ambulant durchführen. Die Untersuchung dauert in der Regel fünf bis zehn Minuten. Die Darstellungsmöglichkeiten und die Geschwindigkeit der CT-Geräte haben in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht. In einigen Punkten sind sie der Katheteruntersuchung sogar überlegen. Zugleich sank die Strahlenbelastung dramatisch: Sie beträgt bei neuesten Geräten nur noch etwa ein Hundertstel der früher üblichen Dosis und ist damit vergleichbar mit der Strahlenbelastung einer Katheteruntersuchung, die unter Röntgendurchleuchtung durchgeführt wird. Auch die Menge des nierenbelastenden Kontrastmittels ist bei beiden Methoden vergleichbar.

Wann eine Kardio-CT sinnvoll ist

Das ideale Verfahren ist ein Kardio-CT zur Untersuchung der Koronarvenen vor der Implantation von Schrittmachern und Aortenklappen. Mit der Untersuchung lassen sich außerdem Kalkablagerungen in den Herzkranzgefäßen (Kalkscore) ermitteln. Dadurch erlaubt die Kardio-CT bei einigen Patienten eine genauere Beurteilung des Herzinfarktrisikos.

Kardio-CT auch unter Belastung möglich

Die Kardio-CT liefert hochauflösende Bilder des Herzens, das in Scheiben und auch dreidimensional und in Bewegung dargestellt wird. Durch den Einsatz bestimmter Medikamente lässt sich das Herz auch unter Belastung untersuchen. So kommen wie beim Belastungs-EKG Durchblutungsstörungen ans Licht, die sich in Ruhe nicht bemerkbar machen. Bei den meisten Patienten reicht die Kardio-CT als alleiniges Diagnoseverfahren aus. Voraussetzung einer präzisen CT-Untersuchung des Herzens ist ein relativ langsamer, regelmäßiger Herzschlag.

Krankenkassen zahlen Kardio-CT noch nicht

Ärzte der Berliner Charité haben mehr als drei Jahre ihre Patienten nachuntersucht und dabei gezeigt, dass eine Kardio-CT ein sehr sicheres Verfahren zum Ausschluss einer relevanten Erkrankung der Herzkranzgefäße ist. Doch obwohl die Kardio-CT nicht nur schonender für die Patienten, sondern auch günstiger ist, gehört die Untersuchung noch nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen.

