Grippe, Erkältung, Corona: Symptome mit Hausmitteln lindern Stand: 13.01.2023 09:48 Uhr RS-Virus, Grippe, Corona: Atemwegsinfektionen machen derzeit vielen Menschen zu schaffen. Meist lassen sich die Symptome zu Hause behandeln. Was hilft gegen Husten, Schnupfen, Fieber und Halsschmerzen?

In diesem Winter haben außergewöhnlich viele Menschen mit Atemwegserkrankungen zu kämpfen. Wer nicht schwer erkrankt, kann die Infektion in der Regel zu Hause auskurieren. Um schnell wieder gesund zu werden, ist es vor allem wichtig, dem Körper Ruhe zu gönnen und sich zu schonen. Am besten bleibt man im Bett. Erkrankte Kinder sollte man gut beobachten und im Zweifelsfall einen Arzt aufsuchen. Vor allem für Babys und Kleinkinder kann das derzeit grassierende RS-Virus gefährlich sein. Auch Menschen mit Vorerkrankungen sollten vorsichtig sein und im Zweifel zum Arzt gehen.

Was tun bei Halsschmerzen und Husten?

Bei allen typischen Erkältungs- und Grippesymptomen ist es wichtig, ausreichend zu trinken, da der Körper viel Flüssigkeit benötigt. Neben Wasser sind Tees und Brühe wohltuend. Halsschmerzen lassen sich mit Salbei- und Ingwer-Tee etwas lindern. Sind die Halsschmerzen sehr stark und treten zusätzlich Fieber und Schluckbeschwerden auf, kann es sich um eine Mandelentzündung handeln. Dann sollte man einen Arzt aufsuchen. Gegen trockenen Husten hilft es, mehrmals täglich mit heißem Wasser zu inhalieren. Ein traditionelles Hausmittel ist zudem ein selbst zubereiteter Hustensaft aus Zwiebelsud und Honig. Honig ist allerdings nicht für kleine Kinder unter einem Jahr geeignet.

Fieber mit Hausmitteln senken

Fieber zeigt an, dass das Immunsystem aktiv geworden ist. Wichtig ist, dem Körper Ruhe zu gönnen, damit er die Infektion bekämpfen kann, und viel zu trinken. Wer friert, sollte zu zusätzlichen Decken oder einer Wärmflasche greifen. Ist dem Erkrankten zu warm oder schwitzt er, kann man Wadenwickel anlegen. Dazu ein dünnes Tuch - beispielsweise ein Küchenhandtuch - mit warmem Wasser tränken, auswringen und nicht zu fest um die Unterschenkel wickeln. Mit einem weiteren, trockenen Tuch umwickeln. Wichtig: Das Wasser sollte keinesfalls eiskalt, sondern lauwarm sein. Fühlen sich die Füße oder Unterschenkel kühl an, sollte man die Wadenwickel weglassen.

Hält das Fieber drei Tage an oder ist es sehr hoch, sollte man zum Arzt gehen. Das Gleiche gilt bei einem schlechten Allgemeinzustand.

Was hilft bei Schnupfen?

Leichter Schnupfen ist in der kalten Jahreszeit sehr häufig, aber meist harmlos. Ist die Nase verstopft, hilft ein abschwellendes Nasenspray. Es sollte aber nie über längere Zeit, sondern immer nur wenige Tage angewendet werden. Zusätzlich sind Inhalationen mit heißem Wasserdampf zu empfehlen. Auch Spülungen mit Salzwasser sind sinnvoll. Spezielle Nasenduschen sind in der Apotheke erhältlich. Ist der Schnupfen eitrig und kommen weitere Symptome wie Fieber oder ein starkes Krankheitsgefühl hinzu, sollte man zum Arzt gehen.

Zwiebel gegen Ohrenschmerzen

Da Ohrenschmerzen schnell sehr heftig werden können, sollte man damit zum Arzt gehen. Ein wirksames und bewährtes Hausmittel als Sofortmaßnahme ist das Zwiebelsäckchen. Dazu klein geschnittene Zwiebel in ein dünnes Stoffsäckchen geben, etwas pressen. Kurz über warmem Wasserdampf oder in einer Mikrowelle aufwärmen. Anschließend prüfen, ob das Säckchen eine angenehme, nicht zu heiße Temperatur hat, und auf das schmerzende Ohr legen. Damit Sekret besser ablaufen kann, hilft bei Ohrenschmerzen zudem abschwellendes Nasenspray.

