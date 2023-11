Erkältungswelle rollt durch Mecklenburg-Vorpommern Stand: 27.11.2023 05:53 Uhr Die Erkältungswelle rollt auch in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 35.000 Menschen waren nach der jüngsten Erhebung des Landesamts für Gesundheit und Soziales innerhalb einer Woche wegen Atemwegserkrankungen beim Arzt.

In Mecklenburg-Vorpommern haben Mitte November rund 35.000 Menschen innerhalb einer Woche wegen Atemwegserkrankungen einen Arzt oder eine Ärztin aufgesucht. Das geht aus der jüngsten Erhebung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) hervor.

Jüngere Menschen besonders betroffen

In der Altersgruppe 15 bis 34 sind die Zahlen im Wochenvergleich noch gestiegen. Außerdem war fast jedes zehnte Baby oder Kleinkind kürzlich wegen Husten, Schnupfen und ähnlichen Symptomen beim Kinderarzt. Das hat Auswirkungen in den Kitas des Landes: Knapp sieben Prozent der Kinder sind derzeit wegen Erkältung nicht dort - das hat eine Stichprobe des LAGuS in mehr als 70 Kitas ergeben.

Mehr Corona-Infektionen

Zudem steigt die Zahl nachgewiesener Corona-Infektionen. Verglichen mit der Situation vor einem Jahr ist die Erkältungs-Lage zwar nicht ganz so schlimm, heißt es vom LAGuS. Im November 2022 saßen demnach mehr Patienten mit laufender Nase und Husten in den Wartezimmern als in diesem Jahr. Allerdings hat die Erkältungswelle im letzten Winter auch erst Anfang Dezember richtig Fahrt aufgenommen.

