Ernährung bei Krebs: Mythen und Fakten

Bei der sogenannten ketogenen Ernährung (oder "Very Low Carb") soll der Körper seine Energie aus Fett und Eiweiß beziehen statt aus Kohlenhydraten (Glukose). Hintergrund ist, dass auch Tumorzellen Zucker lieben. Zucker und Weißmehl einzuschränken ist nicht falsch. Wie radikal man darauf verzichtet, ist eine andere Frage. "Die Studienlage ist bisher uneinheitlich", sagt Ernährungsmediziner Matthias Riedl. Es fehlen Langzeitstudien. Die Fachgesellschaften raten bisher von dieser Kostform ab. Eine ketogene Diät sollte zudem grundsätzlich nicht in Eigenregie umgesetzt werden.

Selbst Gesunde sollten Fastenkuren nach J. Buchinger oder F. X. Mayr besser erst nach Rücksprache mit dem Hausarzt durchführen - bei geschwächten Krebspatienten kann Heilfasten schnell gefährlich werden. Denn dem Körper werden Kalorien und Nährstoffe vorenthalten, damit er an seine Energiedepots (Fettspeicher) geht. Auch hier ist die Forschung noch uneins. "Studien geben Hinweise darauf, dass Fasten vor einer Chemotherapie in einzelnen Fällen sinnvoll ist", sagt Ernährungs-Doc Anne Fleck. Fragen Sie unbedingt Ihren Arzt.

So nannte der österreichische Heilpraktiker Rudolf Breuß (1899-1990) sein Programm - im Grunde auch nichts anderes als Fasten. Krebskranke sollten sieben Wochen lang nur Säfte und Tees zu sich nehmen. So könne man laut Breuß "Tumorzellen aushungern". Wissenschaftlich belastbare Beweise dazu fehlen. Stattdessen besteht ebenfalls die Gefahr, dass diese Kur zu Mangelernährung und zum Abbau von Fett- und Muskelmasse führt - und so die körpereigenen Abwehrkräfte noch zusätzlich schwächt.