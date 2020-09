Stand: 09.09.2020 10:50 Uhr - Die Ernährungs-Docs

Ernährung bei Hashimoto

Mithilfe des Intervallfastens und der hier beschriebenen kohlenhydratarmen Ernährung können auch bei Hashimoto-Kranken die Pfunde purzeln. Lassen Sie beispielsweise über Nacht 16 Stunden Pause zwischen Abendessen und der ersten Mahlzeit des Tages. Zuckerfreie Getränke wie Wasser, Tee, in Maßen schwarzer Kaffee sind in der Fastenphase erlaubt, außerdem zwei Mahlzeiten am Tag - aber keine Zwischenmahlzeiten.

Grundsätzlich gilt: das Immunsystem stärken, zuckerarm und entzündungshemmend essen. Die Basis der Ernährung sollte aus Gemüse - zubereitet mit hochwertigen Ölen - bestehen, ergänzend dazu: zuckerarmes Obst.

Das Wichtigste im Überblick

Bei Hashimoto-Patienten sollte immer die Glutenverträglichkeit getestet werden - nicht selten besteht eine Unverträglichkeit. In diesem Fall auf glutenhaltige Getreide (Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste) verzichten, stattdessen auf Scheingetreide wie Buchweizen, Quinoa und Amarant ausweichen. Hirse, Quinoa oder Buchweizen im Müsli, Brot oder als Beilage liefern zudem wichtige Mineralstoffe und Eiweiß.

Entzündungshemmend wirken das Spurenelement Selen (steckt u. a. in Lachs, Champignons, Paranüssen oder Weizengraspulver), Omega-3-Fettsäuren (etwa in hochwertigem Lein- oder Hanföl, Lachs) und antioxidative Pflanzenstoffe aus buntem Gemüse und Gewürzen (wie dunklem Kakao, Zimt, Ingwer, Pfeffer, Kurkuma).

(wie dunklem Kakao, Zimt, Ingwer, Pfeffer, Kurkuma). Präbiotika (Ballaststoffe) und Probiotika stärken die Darmflora: z. B. Sauerkraut, Joghurt, Miso-Suppen. Ist die Darmflora intakt, fällt oft auch das Abnehmen leichter.

Trinken: am besten 1,5 bis 2 Liter Wasser, Kaffee (max. 3 Tassen), Kräutertee (Fenchel, Kamille, Löwenzahn, Schafgarbe, Salbei), Gemüsesaft. Eine Tasse bitterer Wermuttee wirkt appetitzügelnd.

Empfehlenswert Nicht empfehlenswert Brot, Getreide und Beilagen wie Nudeln, Kartoffeln, Reis In Maßen: Vollkornbrot, Vollkorngetreideprodukte, insbesondere aus Hafer, Gerste, Dinkel, Roggen (glutenhaltig) oder Scheingetreide wie Buchweizen, Amarant, Quinoa (glutenfrei);

Haferflocken, Müsli ohne Zucker;

Vollkornnudeln, Vollkornreis, Pellkartoffeln Weißbrot, Toastbrot, Zwieback, Weizen- und Milchbrötchen, Croissant;

Hartweizennudeln; geschälter Reis, Pommes, Kroketten, Kartoffelbrei, Pfannkuchen, Kartoffelpuffer;

Fertiggerichte, Fast Food Snacks und Knabberkram

(bei Bedarf 1 kleine Handvoll "Luxus" am Tag, max. 25 g) Süße Backwaren, Süßigkeiten, süße Milchprodukte (s. u.), Salzgebäck, Chips, Flips Obst

(1-2 Portionen am Tag) Apfel, Aprikosen, Marillen, Brombeeren, Clementinen, Erdbeeren (frisch), Grapefruit, Heidelbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Sauerkirschen, Kiwi, Nektarine, Papaya, Orange, Pflaumen, Pfirsiche, Stachelbeere, Wassermelone, Zwetschgen gezuckerte Obstkonserven und Obstmus, kandiertes Trockenobst

In Maßen, da zuckerreich: Banane, Kaki (Sharon), Weintrauben, Kirsche, Ananas, Mango, Honigmelone und Birne Gemüse

(3 Portionen am Tag) keine Einschränkungen außer s. rechts Mais (zuckerreich) Nüsse und Samen

(ca. 40 g am Tag) keine Einschränkungen außer s. rechts Erdnüsse und gesalzene Nüsse Fette und Öle

(ca. 2 EL am Tag) Olivenöl, Rapsöl, Hanföl, Walnussöl, Leinöl*), Weizenkeimöl*);

in Maßen: Butter Schweine- und Gänseschmalz, Butterschmalz, Palmfett, Mayonnaise, Sonnenblumenöl, Distelöl Getränke

(ca. 2 Liter am Tag) Wasser, ungezuckerter Tee, vor allem Kräutertee (Fenchel, Kamille, Löwenzahn, Schafgarbe, Salbei) und in Maßen Kaffee Fruchtsaft, Softdrinks, Kakao, Alkohol Fisch und Meeresfrüchte

(1-2 Mal pro Woche ca. 200-250 g) Aal, Forelle, Heilbutt, Hering, Karpfen, Lachs, Scholle, Seezunge, Thunfisch Fisch in Mayonnaise oder Sahne eingelegt; sehr jodreicher Fisch wie Seelachs, Schellfisch Wurstwaren und Fleisch

(2-3 Mal pro Woche ca. 200-250 g) Magerer Aufschnitt wie Corned Beef, Putenbrustaufschnitt, Koch- und Lachsschinken, Kassler, Schinkenzwiebelmettwurst, Aspik;

Hühnerfleisch, Putenfleisch Leberwurst, Mettwurst, Weißwurst, Salami, Schinkenspeck, Mortadella, Fleischwurst, Bockwurst, Bratwurst, Blutwurst, Fleischkäse/Leberkäse, Nackenfleisch, Bauchspeck und Ähnliche Eier,

Milch- und Milchprodukte,

Käse Eier in allen Variationen;

wenig:

Buttermilch, Speisequark bis 20 % Fett, Naturjoghurt bis 3,5 % Fett;

Käse bis 45 % Fett i. Tr. (Schnittkäse, Weichkäse, Fetakäse, Mozzarella, Harzer Käse, körniger Frischkäse Mayonnaise;

Trinkmilch (Kuh-), Sahne, Schmand und Creme fraiche;

Pudding, Milchreis, Fruchtjoghurt, Fruchtquark, Kakaozubereitungen, Fruchtbuttermilch

*) Herstellung unter Ausschluss von Sauerstoff, Hitze und Licht ("Oxyguard"/"Omega-safe"-Verfahren). Optimal wirken Leinöl und Weizenkeimöl kombiniert.

