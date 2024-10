Buchweizen zubereiten: Rezepte mit dem gesunden Pseudogetreide Stand: 25.10.2024 15:30 Uhr Buchweizen zählt nicht zu den Getreidesorten, kann aber ähnlich verwendet werden. Für Menschen mit Gluten-Unverträglichkeit ist er eine gute Alternative. Buchweizen ist sehr gesund und lässt sich vielfältig zubereiten.

Buchweizen ist ein sogenanntes Pseudogetreide und zählt botanisch zählt zu den Knöterichgewächsen. Er ist sehr anspruchslos und wächst auch auf kargen Böden. Die Körnerpflanzen sind in mehreren Arten in Eurasien und im östlichen Afrika verbreitet. Aus der russischen und polnischen Küche etwa sind Gerichte mit Buchweizen kaum wegzudenken, so zum Beispiel Buchweizengrütze oder Eintopf.

Auch in den norddeutschen Moorgebieten war er früher ein Hauptnahrungsmittel. Seit einigen Jahren erlebt er wieder eine Renaissance und ist vor allem in der vegetarischen und veganen Küche beliebt.

Rezepte mit Buchweizen: Brot, Nudeln und Pfannkuchen

Ganzer Buchweizen lässt sich gut kochen und zu süßem oder salzigem Brei und Risotto verarbeiten oder einfach als Beilage servieren. Geröstet schmecken die Körner als Topping für Suppen oder Salate. Buchweizenmehl eignet sich gut zum Backen von Fladen und Pfannkuchen. Im Nordwesten Frankreichs sind Buchweizen-Crêpes eine beliebte Spezialität. Sie werden dort Galettes genannt und in der Regel mit einer deftigen Füllung serviert.

Auch Nudeln, Kuchen und Brot aus Buchweizenmehl schmecken gut. Wegen des fehlenden Glutens muss es allerdings beim Backen mit anderen Mehlsorten gemischt werden, um besser zu "kleben" und damit das Gebäck gut aufgeht. In Reformhäusern, Bioläden und gut sortierten Supermärkten ist Buchweizen als ganzes Korn und als Mehl erhältlich. Er sollte möglichst kühl und dunkel gelagert werden.

Buchweizen: Gesunde Alternative zu Getreide

Buchweizen ist glutenfrei und daher gut für Menschen mit Gluten-Unverträglichkeit geeignet. Er enthält hochwertige Nährstoffe wie Magnesium und Kalzium sowie Kalium und Eisen und hat einen hohen Eiweißgehalt von etwa zehn Prozent. Zudem wirkt er unterstützend bei der Regulierung des Blutzucker- und Cholesterinspiegels und punktet mit vielen Ballaststoffen, die wichtig für eine gute Verdauung und einen gesunden Stoffwechsel sind.

Rezepte mit Buchweizen

