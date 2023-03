Ernährung: Diese Fette sind gesund Stand: 08.03.2023 08:58 Uhr Fett galt lange Zeit als ungesund. Doch das ist so pauschal nicht richtig. Während vor allem hochverarbeitete Transfette dem Körper schaden können, sind manche ungesättigte Fettsäuren lebenswichtig.

hat einen schlechten Ruf: Es steht im Verdacht, dick zu machen, die Blutgefäße zu verstopfen und lebensgefährliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verursachen. Doch nicht alle Fette sind schädlich, einige sogar lebenswichtig.

Ungesättigte Fettsäuren: Olivenöl, Rapsöl, Fisch

Die gesunden ungesättigten Fettsäuren bildet der Mensch nicht selbst, sondern nimmt sie über die Nahrung auf.



hilft dem Körper, fettlösliche Vitamine zu verwerten. Es steckt in Lebensmitteln wie Olivenöl, Avocados oder Nüssen. Eine besonders günstige Zusammensetzung hat das Fett in Olivenöl: Aktuelle Studien zeigen, dass es sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann. Empfehlenswert sind zwei bis drei Esslöffel Olivenöl pro Tag. Mehrfach ungesättigtes Fett ist ein wichtiger Bestandteil der Zellwände. Es ist an der Steuerung des Blutdrucks beteiligt, sorgt für einen ausgewogenen Cholesterinspiegel und reguliert Entzündungen. Besonders wichtig ist dabei das Verhältnis von Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren: Während Omega-3-Fettsäuren eher entzündungshemmend wirken, sind Abbauprodukte der Omega-6-Fettsäuren eher entzündungsfördernd. Um den Anteil von Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung zu erhöhen, ist es sinnvoll, öfter auch mit Rapsöl zu kochen und gelegentlich fettreiche Fische wie Lachs, Makrele oder Hering zu essen. In Maßen sollten dagegen Omega-6-Fettsäuren genossen werden, zum Beispiel in Sonnenblumenöl.

Gesättigte Fettsäuren: Butter, Milch, Käse

Die gesättigten Fettsäuren verstärken den Geschmack von Speisen und steigern dadurch den Appetit. In großen Mengen sind sie jedoch ungesund: Sie lassen das schlechte LDL-Cholesterin im Blut ansteigen - es kann die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gefäßverkalkung, Demenz und Typ-2-Diabetes fördern. Andererseits braucht das Nervensystem gesättigtes Fett als Botenstoff. Gesättigte Fettsäuren stecken vor allem in tierischen Produkten - Schmalz, Sahne, Wurst, Käse, Eier und Fleisch. In Maßen genossen, sind Produkte wie Butter, Vollmilch und fettreicher Käse gut für den Körper.

Transfette: Süßigkeiten, Chips, Fast Food

Ungesund sind industrielle Transfette. Sie entstehen, wenn ungesättigtes Fett stark erhitzt oder gehärtet wird. Transfett steckt in Fertigprodukten, Chips und Süßigkeiten. Es hat einen ungünstigen Effekt auf den Blutfettstoffwechsel und kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern.

Cholesterin: Ernährung und Medikamente

Neue Forschungsergebnisse zeigen: Menschen reagieren unterschiedlich auf eine fettreiche Ernährung. Die Höhe des Cholesterinspiegels ist demnach vor allem eine Frage der Gene. Durch die Ernährung lässt sich der natürliche Cholesterinspiegel ungefähr 15 Prozent nach oben oder unten verändern. Wer zu viel schlechtes (LDL-)Cholesterin im Blut hat, kann dies nur teilweise über eine angepasste Ernährung ändern, sondern ist in vielen Fällen auf cholesterinsenkende Medikamente angewiesen.

