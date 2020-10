Coronavirus: Wie zuverlässig sind Schnelltests? Stand: 12.10.2020 16:43 Uhr Antigen-Schnelltests sollen die Ausbreitung des Coronavirus bremsen, vor allem in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Doch die Tests sind nicht für alle Situationen geeignet.

In der Corona-Pandemie liegen große Hoffnungen auf dem Einsatz von Antigen-Schnelltests. Sie sollen helfen, infizierte Personen schnell und zuverlässig zu erkennen. Antigen-Tests sollen vor allem in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern eingesetzt werden, um Menschen mit Vorerkrankungen und Ältere vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen.

Corona-Tests: Labore am Limit

Beim bislang üblichen PCR-Test auf das Virus Sars-CoV-2 kann es mehrere Tage dauern, bis ein Testergebnis vorliegt. Denn in der beginnenden Erkältungssaison steigt die Anzahl der Verdachtsfälle mit Symptomen wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber. Die Labore in Deutschland arbeiten zurzeit am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. Dabei ist es zur Eindämmung der Corona-Pandemie, infizierte Personen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten rechtzeitig zu unterbrechen.

Antigen-Test und PCR-Test - die Unterschiede

Antigen-Tests weisen spezifische Antigene nach, also charakteristische Strukturen auf der Oberfläche der Viren. Bei Sars-CoV-2 ist dies vor allem das sogenannte Spike-Protein. Mit seiner Hilfe dringt das Virus in die Zellen ein. Dagegen weist ein PCR-Test das Erbgut des Virus nach.

Testergebnis nach 15 Minuten

Beim Antigen-Test wird ein Nasen-Rachen-Abstrich auf ein Trägermedium aufgetragen und mit einer Testflüssigkeit in Kontakt gebracht. Sie enthält spezifische Antikörper, die mit einem Farbmolekül markiert sind. Enthält der Abstrich Coronaviren, verbinden sich die Antikörper aus dem Test mit den Antigenen. Sind ausreichend viele Verbindungen von Antigen und Antikörper vorhanden, erscheint im Testfeld ein farbiger Strich - ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest. Das Ergebnis der Schnelltests soll innerhalb von 15 Minuten vorliegen.

Ein Antigen-Test auf Coronaviren muss von medizinischem Personal unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden.

Zuverlässigkeit der Antigen-Tests noch unklar

Etwa zwei Dutzend Antigen-Tests sind derzeit auf dem Markt. Damit soll sich das Coronavirus in der infektiösen Phase einer Covid-19-Erkrankung sicher nachweisen lassen. Die Hersteller geben die Sicherheit, dass tatsächlich Sars-CoV-2-Viren nachgewiesen werden und kein anderes, harmloseres Coronavirus, mit einer Trefferquote von etwa 99 Prozent an.

Bei Personen mit einer hohen Viruslast werden die Antigen-Test nach Ansicht von Experten relativ zuverlässig positiv ausfallen.

Bei Personen ohne Symptome oder mit mildem Verlauf können Antigen-Tests jedoch falsch negativ ausfallen.

Daher ist es zunächst erforderlich, jeden Schnelltest mit einem PCR-Test zu überprüfen.

Schnelltests ergänzen Corona-Maßnahmen

Sinnvoll eingesetzt können Antigen-Schnelltest in einigen Situationen hilfreich sein, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Dennoch ersetzen sie nicht die bewährten Maßnahmen des AHA-Konzepts: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen und in Innenräumen regelmäßig lüften.

Dieses Thema im Programm: Visite | 13.10.2020 | 20:15 Uhr