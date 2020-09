Stand: 28.09.2020 14:21 Uhr - Visite

Corona: Wer muss in Isolation oder Quarantäne?

Vor einer möglichen zweiten Welle der Corona-Pandemie ist die Verunsicherung bei vielen groß: Wer muss nach einer Reise ins Ausland in Isolation oder Quarantäne? Für wen ist ein Corona-Test Pflicht und wer bezahlt ihn? Viele Regelungen rund um das Coronavirus sind Ländersache oder werden von den Gesundheitsämtern bestimmt. Zumindest für die Quarantäne sind verbindliche Regeln angekündigt, die am 1. Oktober 2020 in Kraft treten sollen.

Isolation für Corona-Infizierte

Wer mit dem neuen Coronavirus infiziert ist, muss in Isolation - derzeit für zehn Tage nach dem ersten positiven Test. Die Regelung gilt bundesweit. Angeordnet und überprüft wird die Isolation vom zuständigen Gesundheitsamt. Die Isolation Infizierter ist die wichtigste Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie.

Besonders hoch ist die Ansteckungsgefahr in den zwei Tagen vor dem Auftreten der ersten Symptome bis wenige Tage danach. Deshalb reichen zehn Tage Isolation aus, wenn der Erkrankte am Ende dieser Periode mindestens zwei Tage keine Symptome mehr zeigt. Mit einem negativen Testergebnis lässt sich die Zeit weiter verkürzen.

Quarantäne bei Kontakt mit Infizierten

In Quarantäne müssen Menschen, die engen Kontakt zu einem mit Corona infizierten Menschen hatten - mindestens 15 Minuten lang in weniger als 1,50 Meter Abstand. Bei Corona-Ausbrüchen in Schulen oder Sportvereinen können auch ganze Klassen und Gruppen solche Kontaktpersonen ersten Grades sein und in Quarantäne geschickt werden.

Der Abstand von 1,50 Metern wurde gewählt, weil innerhalb dieser Distanz viele Viren gleichzeitig über eine Tröpfcheninfektion übertragen werden können. Auch die Aerosol-Konzentration ist in direkter Nähe zu einem Infizierten besonders hoch. Je länger man also in seiner Nähe ist, umso mehr Viren können über die Luft eingeatmet werden. Eine Begegnung von weniger als 15 Minuten gilt als unbedenklich.

Kontaktpersonen eines Infizierten müssen zurzeit für 14 Tage in Quarantäne. Sie können die Zeit nicht durch einen negativen Corona-Test verkürzen. Denn nach einem Kontakt zu einem kranken Menschen kann es bis zu 14 Tage dauern bis man selber erkrankt (Inkubationszeit).

Diskutiert wird, ob die Dauer der Quarantäne auf zehn Tage verkürzt werden soll, eventuell in Verbindung mit einem negativen Test, da die meisten Menschen in den ersten fünf Tagen nach einem Kontakt krank werden.

Quarantäne für Reiserückkehrer

In Quarantäne müssen auch Menschen, die aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreisen. Sie sind verpflichtet, sich sofort nach ihrer Einreise in Quarantäne zu begeben, aktuell für zehn Tage. In einigen Bundesländern kann man die Quarantäne vorzeitig beenden, sobald ein negativer Test vorliegt - in anderen frühestens fünf Tage nach einem negativen Test.

