Cannabis: Wirksam gegen Schmerz, gefährlich für Jugendliche Stand: 18.04.2023 12:17 Uhr Bereits seit 2017 kann Cannabis als Medikament verschrieben werden. Noch in diesem Jahr will die Bundesregierung die Legalisierung zu Genusszwecken durchsetzen. Doch Experten warnen vor Gefahren.

Die Hanfpflanze Cannabis kennen viele vor allem als bislang verbotenes Rauschmittel. Cannabis kommt allerdings seit einigen Jahren auch verstärkt als Arzneimittel zum Einsatz, vor allem in der Schmerztherapie.

Cannabis-Präparate als Kapseln, Tropfen, Öl oder Mundspray

Lange waren Cannabis-Medikamente in Deutschland nur bei Spastiken und Multipler Sklerose zugelassen. Seit 2017 ist es durch das Gesetz "Cannabis als Medizin" möglich, auch bei anderen schwerwiegenden Erkrankungen Cannabis-Medikamente verordnet zu bekommen. In Ausnahmefällen dürfen Ärztinnen und Ärzte die reinen Blüten verschreiben oder Cannabis-Präparate in Form von Kapseln, Tropfen, Öl oder als Mundspray.

Ärzte verordnen Cannabis-Produkte - wie zum Beispiel Dronabinol-Tropfen - chronisch kranken Patienten, die gängige Schmerzmittel nicht mehr vertragen oder deren Schmerzmittel nicht mehr wirken.

Cannabinoide haben oft nicht den gewünschten Effekt

Cannabis ist nicht das Mittel der ersten Wahl, denn es hilft nur einem Teil der Patienten, so die Erfahrung vieler Schmerztherapeutinnen und -therapeuten aus den letzten sechs Jahren. Bei vielen Patientinnen und Patienten ist der schmerzverringernde Effekt der Cannabis-Präparate nicht ausreichend gut, etwa ein Drittel bricht die Behandlung nach einer Weile wieder ab. Die Fachgesellschaft der Schmerzexperten äußert sich wegen mangelnder Wirksamkeit und fehlender Studien inzwischen skeptisch zu Cannabis-Medikamenten.

Wer profitiert von Cannabis auf Rezept?

Mal wirkt Cannabis-Medizin in kleinsten Dosen, aber oft wirkt sie eben nicht. Wem sie hilft und wem nicht, ist auch für Mediziner nicht immer vorherzusehen. Laut einer Studie wirkt Cannabis noch am besten gegen Schmerzen, die im Nervensystem entstehen. Auch bei Multipler Sklerose, starkem Gewichtsverlust durch eine Tumorerkrankung (Tumorkachexie) und in der Palliativmedizin scheinen Cannabis-Arzneimittel wirksam zu sein.

Dronabinol-Tropfen: Keine berauschende Wirkung

Aber auch bei älteren Menschen mit chronischen Schmerzen können laut Experten zum Beispiel Dronabinol-Tropfen in niedriger Dosis sinnvoll sein. Denn die enthaltenen Cannabinoide wirken auf den Körper und die Psyche. Sie lindern Schmerzen, hellen die Stimmung auf, sorgen für einen besseren Schlaf und erhöhen so die Lebensqualität. Eine berauschende oder abhängig machende Wirkung erzielen die Mittel aufgrund der niedrigen Dosierung nicht.

Sie haben bei Älteren auch noch einen anderen Vorteil: Sie schädigen Leber und Nieren nicht so stark wie andere Medikamente. Daher verschreiben Medizinerinnen und Mediziner sie bei Menschen mit Niereninsuffizienz oder wenn die Leber nicht mehr so gut funktioniert.

Cannabis: Welche Wirkung haben THC und CBD?

Cannabis enthält mehr als 100 Wirkstoffe. Die beiden wichtigsten sind Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD):

THC hebt die Stimmung, verändert die Wahrnehmung (benebelt) und kann Schmerzen lindern.

hebt die Stimmung, verändert die Wahrnehmung (benebelt) und kann Schmerzen lindern. CBD wirkt gegen Entzündungen, lindert Krämpfe, nimmt Angst und kann Schmerzen lindern.

Cannabis hat Vorteile, die andere Wirkstoffe nicht haben: Der Körper produziert selbst ganz ähnliche Stoffe, die sogenannten Endocannabinoide. Sie entfalten ihre Wirkung über verschiedene Rezeptoren, die auch für eingenommene Cannabis-Wirkstoffe empfänglich sind. Der Rezeptor CB1 kommt im zentralen Nervensystem und vielen anderen Organen vor, lindert Angst, Stress, Unruhe und Schmerzen. Der Rezeptor CB2 sitzt in den Immunzellen von Lunge und Darm und wirkt antientzündlich.

Nebenwirkungen: Ungeeignet bei Herzerkrankungen und Depressionen

Zu hoch dosiert, kann zum Beispiel Cannabis-Spray das Kurzzeitgedächtnis einschränken und unerwünschte Wirkungen auf die Geschmacksnerven haben. Andere mögliche Nebenwirkungen sind Müdigkeit, Schwindel oder Übelkeit. Die Studienlage zur Wirkung von Cannabis-Medikamenten für Patienten mit depressiven Störungen oder anderen psychiatrischen Erkrankungen ist noch sehr dünn. Es gibt aber durchaus Behandlungsversuche. Für Patientinnen und Patienten mit Herzerkrankungen, wie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen sind Cannabis-Medikamente ungeeignet.

Gefahr für junge Gehirne

Jugendsuchtexpertinnen und -experten sehen die Verwendung von Cannabis als Medizin trotz ihrer Wirksamkeit kritisch, denn viele Jugendliche halten Cannabis dadurch für harmlos. Und mit der Legalisierung könnten noch mehr Jugendliche von Cannabis abhängig werden. In den USA hat sich der Cannabiskonsum unter Jugendlichen mit der Legalisierung verdoppelt. Dass eine verminderte Risikowahrnehmung die Konsumbereitschaft von Drogen erhöht, ist fatal, denn Cannabis kann die Gehirne von Jugendlichen und jungen Erwachsenen massiv schädigen.

THC benebelt mehrere Hirnbereiche gleichzeitig, wirkt aber besonders stark im Kleinhirn, dem Regulationszentrum für Motorik und Koordination, und im Hippocampus, dem Sitz von Gedächtnis und Emotionen. Eine europaweite Studie hat gezeigt, dass Kiffen bei Jugendlichen zu strukturellen Veränderungen des Gehirns führt. So gingen bis zu 25 Prozent der Nerven im Frontalhirn zugrunde, welches für die Steuerung der Emotion und Kognition verantwortlich ist. Neurologische Untersuchungen zeigen zudem einen Intelligenzverlust von acht bis neun IQ-Punkten.

Psychische Erkrankungen durch Cannabis

In Extremfällen kann Kiffen sogar psychische Erkrankungen wie Psychosen auslösen, mitunter sogar schon nach dem ersten Joint. Häufiger Konsum und hoher THC-Gehalt des Cannabis verstärken das Risiko. Allerdings bekommen nicht alle jungen Kifferinnen und Kiffer eine Psychose, es muss eine genetische Disposition dafür vorhanden sein. Bei manchen Betroffenen verschwindet die Psychose wieder, wenn sie kein Cannabis mehr konsumieren. Andere entwickeln dagegen eine lebenslange Schizophrenie. Ob durch die Legalisierung tatsächlich auch hierzulande mehr junge Menschen Cannabis konsumieren, wird sich zeigen. Wie sie vor den Folgen geschützt werden könnten, ist bisher nicht geklärt.

