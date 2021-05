Bowls: Gesunder Geschmack und Glück aus der Schüssel

Stand: 14.05.2021 11:50 Uhr

Bei einer Bowl kommt es auf das Rezept mit der perfekten Mischung aus kalten und warmen Zutaten an. Nach der Idee hawaiianischen Ursprungs landet alles in der Schüssel, was satt und glücklich macht.