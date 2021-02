Abenteuer Diagnose: Chiari-Malformation Stand: 09.02.2021 10:05 Uhr Eine Chiari-Malformation ist eine knöcherne Fehlbildung des Schädelrandes und des ersten Halswirbels. In einer Operation wird ein Teil des Knochens entfernt, um dem Gehirn Platz zu schaffen.

Infolge der Erkrankung findet sich unter der Schädeldecke nicht genügend Platz für Teile des Kleinhirns, die sich daher einen neuen Platz im Übergang zwischen Schädel und Wirbelsäule suchen und in den Rückenmarkskanal hineindrängen. Diese stören den Liquor-Fluss zwischen Hirn und Rückenmark.

Das kann zu folgenden Problemen führen:



Nackenbeschwerden

Kopfschmerzen

Tinnitus

Koordinations- oder Feinmotorikstörungen

Augenbewegungsstörungen

Atembeschwerden (nachts)

Sprachstörungen

Schluckbeschwerden

Missempfindungen an den Extremitäten

Therapie

Operation am offenen Gehirn

Per Kernspintomografie lässt sich der Grad der Kompression des Rückenmarks im Hinterhauptsloch bestimmen. In einer Operation am offenen Gehirn wird ein Teil des Knochens am Hinterhaupt entfernt (suboccipitale Kraniektomie), um den Durchgang vom Gehirn zum Rückenmark zu erweitern.

Meistens werden auch noch der erste und manchmal auch der zweite Halswirbelkörper entfernt. Nach ausreichender Entlastung des Gehirns wird abschließend eine Dura-Erweiterungsplastik auf die eröffnete harte Hirnhaut (Dura) aufgenäht. Dazu wird vorzugsweise körpereigenes Material verwendet, wie zum Beispiel Knochenhaut.

Experten zum Thema Dr. Katrin Viebke, Fachärztin für Innere Medizin

Praxis für Gastroenterologie und Koloskopie

An der Marienkirche 2

17033 Neubrandenburg

(0395) 44 22 01 16

www.praxis-viebke.de



Priv.-Doz. Dr. med. habil Michael Fritsch, M. Sc., Chefarzt

Klinik für Neurochirurgie

Dietrich Bonhoeffer Klinikum

Salvador-Allende-Straße 30

17036 Neubrandenburg

(0395) 775 28 87 (Sprechstunde)

www.dbknb.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 09.02.2021 | 20:15 Uhr