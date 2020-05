Stand: 04.05.2020 09:08 Uhr - Nordmagazin

Gurken im Gewächshaus in Kübel pflanzen

Ende April ist die ideale Zeit, um Gurken und Tomaten im Gewächshaus zu pflanzen. Dabei können Tomatenpflanzen immer am selben Standort stehen - das tut ihnen sogar gut. Bei Gurken sollte jedoch die sogenannte Fruchtfolge eingehalten werden, damit das Gemüse nicht von Krankheiten befallen und die Erde nicht einseitig ausgelaugt wird.

Frühestens nach vier Jahren dürfen Gurken wieder an denselben Standort gepflanzt werden. Das ist in einem kleinen Gewächshaus nicht ganz leicht, wenn die Erde nicht jedes Jahr ausgetauscht werden soll. Aber es gibt einen Trick.

Gurken in große Kübel pflanzen

Um dem Boden im Gewächshaus Ruhe zu gönnen, können die Gurkenpflanzen auch in einen großen Kübel mit mindestens 20 Liter Fassungsvermögen gepflanzt werden. In den Kübel kommt eine etwa 10 bis 15 Zentimeter dicke Schicht abgelagerter Mist. Gurken sind Starkzehrer und benötigen viele Nährstoffe.

Organischer Dünger ist ideal für Gurken

Den Kübel mit einer Mischung aus Stroh, Komposterde und hochwertiger Pflanzende auffüllen. Das Substrat sollte schön locker sein, so wird Gießwasser besser gespeichert. Hat das Stroh sehr lange Halme, sollten diese zerschnitten oder mit einem Gartenhäcksler zerkleinert werden. Nur so kann es schnell seine Energie freisetzen.

Beim Mischen kann noch etwas Dünger dazugeben werden. Dieser versorgt die Gurkenpflanze, bis ihre Wurzeln den Mist erreicht haben. Organischer pflanzlicher Dünger oder Hornmehl sind ideal. Hornspäne sind nicht geeignet, da es länger dauert, bis die Nährstoffe für die Pflanzen verfügbar sind.

Robuste Gurkenpflanzen für eine reiche Ernte

Ob mittellange, lange oder kleine Gurken - bei der Pflanzenauswahl geht es nach Geschmack. Gartenexperte Peter Rasch empfiehlt veredelte Sorten, die gegen Mehltau resistent und besonders robust sind. Sorten mit kleinen Früchten müssen nicht geschnitten werden. Bei den großen Schlangengurken sollten Hobby-Gärtner darauf achten, dass aus jeder Blattachse ein neuer Trieb wächst. Der sollte nach der zweiten Gurke abgeschnitten werden. Beim Einpflanzen darauf achten, dass die Veredelungstelle herausguckt.

Warmer Standort im Gewächshaus

Die sogenannte Unterlage von veredelten Gurkenpflanzen stammt vom Kürbis. Falls diese auch austreibt, können Triebe und Blätter einfach abgeschnitten werden. In den Kübel gepflanzt kann die Gurke dann wieder an ihren angestammten Platz im Gewächshaus ziehen. Am besten in einer hinteren Ecke, wo es schön warm ist. Damit sich die Feuchtigkeit besser hält, kann der Kübel mit Rasenschnitt abgedeckt werden.

Gurken regelmäßig gießen

Die Pflanzen mit zwei bis drei Litern Wasser gut angießen. Am Anfang sollte außerdem darauf geachtet werden, dass die Nachttemperatur im Gewächshaus nicht unter 13 Grad sinkt. Die Gurken müssen regelmäßig gegossen werden. Ein bitterer Geschmack ist später ein Zeichen dafür, dass die Pflanzen zu wenig gegossen wurden, denn bei Trockenheit bilden sich Bitterstoffe. Etwas Brennnesseljauche im Gießwasser ist zudem ein guter Stickstofflieferant und kräftigt die Pflanze.

