Stand: 08.09.2020 11:53 Uhr - Garten-Docs

Reiche Gemüseernte mit der richtigen Fruchtfolge

Wenn der Gemüseertrag im Garten von Jahr zu Jahr geringer ausfällt, könnte es daran liegen, dass die Bepflanzung einseitig ist und Pflanzen einer Familie immer an derselben Stelle gepflanzt werden. Solch eine einseitige Bepflanzung kann den Boden auslaugen und zu einem Mangel an Nährstoffen führen. Zudem sind Pflanzen einer Familie für dieselben Krankheiten und Schädlinge anfällig. Die Erreger können sich für längere Zeit in der Erde ansiedeln, die Pflanzen schwächen und so die Ernte beeinträchtigen.

Jährlicher Wechsel im Gemüsebeet

Damit die Gemüsepflanzen unter optimalen Bedingungen gedeihen, sollten Gärtner eine durchdachte Fruchtfolge beziehungsweise Fruchtwechsel einhalten. Dabei handelt es sich um eine jährliche Abfolge, in der Nutzpflanzen angebaut werden. Beim Anbau wird darauf geachtet, wie hoch der Nährstoffbedarf der Pflanzen ist und zu welcher Pflanzenfamilie sie gehören. Der Vorteil: Das Gemüse wird ausreichend mit Nährstoffen versorgt und der Boden anders als bei Monokulturen nicht einseitig ausgelaugt.

Download Übersicht Pflanzenfamilien Eine Übersicht der Pflanzenfamilien beliebter Gemüsearten. Download (56 KB)

Los geht es mit einer Gründüngung, um den Boden mit Nährstoffen zu versorgen. Es folgen sogenannte Schwachzehrer wie Erbsen oder Feldsalat, dann Mittelzehrer wie Möhren und zuletzt Starkzehrer wie Kartoffeln. Dann beginnt der Kreislauf erneut. Viele bauen auch in umgekehrter Reihenfolge an: Dann kommen nach der Gründüngung als Erstes Starkzehrer, dann Mittelzehrer und zuletzt Schwachzehrer ins Beet.

Schon die alten Römer kannten die Vorteile der Fruchtfolge und führten die Zweifelderwirtschaft ein. Daraus wurde die Drei- und später die heutige Vierfelderwirtschaft - quasi ein Rotationsprinzip im Garten: drei Jahre Anbau, ein Jahr Regeneration für den Boden. Jede Pflanzengruppe zieht jährlich ein Beet weiter. Wer da den Überblick behalten möchte, erstellt am besten einen Gartenplan und notiert sich die Bepflanzung der Beete.

Dieses Thema im Programm: Garten-Docs | 11.09.2020 | 21:15 Uhr