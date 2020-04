Stand: 29.04.2020 15:55 Uhr - Nordtour

Kürbisse pflanzen, pflegen und ernten

Ob Hokkaido, Butternut oder Muskat: Kürbisse sind nicht nur sehr schmackhaft, sie zählen auch zu den besonders dekorativen Gartengewächsen. Der Anbau ist einfach, allerdings benötigen die Pflanzen viel Platz, denn sie bilden lange Ranken und große Blätter aus. Einige kleinwüchsige Sorten eignen sich aber auch für den Anbau in Kübeln, etwa auf dem Balkon.

Gemüse anpflanzen: Darauf kommt es an Nordtour - 25.04.2020 18:00 Uhr Worauf kommt es bei der Gemüse-Anzucht an? Welches Gemüse braucht welche Bedingungen? Und was kann man anbauen, wenn man keinen eigenen Garten hat? Tipps von Gartenexpertin Katja Hildebrandt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kürbisse ab April im Haus vorziehen

Kürbisse lassen sich sehr gut etwa ab Mitte April im Haus vorziehen. Dafür am besten Anzuchterde benutzen und jeweils einen Samen etwa zwei Zentimeter tief einpflanzen. An einem warmen und hellen Standort - idealerweise bei etwa 23 bis 25 Grad - keimen lassen. Sobald sich die kleinen Pflanzen zeigen, können sie an einen etwas kühleren Ort, damit sie nicht zu schnell wachsen. Die jungen Kürbisse wachsen sonst schlechter im Freien an. Nach etwa vier Wochen können die Jungpflanzen ins Freie. Nach den Eisheiligen kann man die Kürbissamen ab Mitte Mai auch direkt ins Beet säen. Da Kürbisse so viel Platz benötigen, sollte der Pflanzabstand dabei mindestens 1,50 Meter betragen.

Junge Kürbispflanzen sind bei Schnecken beliebt. Deshalb bei Bedarf die Jungpflanzen beispielsweise mit einem Schneckenzaun schützen.

Der ideale Standort für Kürbisse

Kürbisse mögen es sonnig bis halbschattig. Sie benötigen viel Wasser und als sogenannte Starkzehrer sehr viele Nährstoffe, insbesondere Stickstoff. Der Boden sollte deshalb möglichst feucht und nährstoffreich sein. Ideal ist ein Platz am Kompost. Wie alle Starkzehrer sollten Kürbisse möglichst nicht mehrere Jahre hintereinander an denselben Standort gepflanzt werden.

Kürbis, Mais, Stangenbohnen: "Drei Schwestern" im Beet

Besonders gut harmonieren Kürbispflanzen mit Mais und Stangenbohnen. Dabei dient der Mais als Rankhilfe für die Bohnen, die zugleich Mais und Kürbis über die Wurzeln mit Stickstoff versorgen. Der Kürbis spendet mit seinen großen Blättern Schatten, sodass der Boden nicht austrocknet. Diese Mischkultur, auch bekannt als die "drei Schwestern", nutzten bereits die Maya in Mittelamerika.

Kürbisse in Kübeln pflanzen

Unter bestimmten Voraussetzungen lässt sich Kürbis auch auf dem Balkon oder der Terrasse in Kübeln anbauen. Dazu am besten spezielle kleinwüchsige Sorten wie Baby Boo oder eine Mini-Hokkaidosorte wählen. Die Kübel sollten mindestens 60 Liter fassen, das Substrat mit viel Kompost angereichert werden. Die Kürbistriebe am besten an Stäben oder einem Rankgitter emporwachsen lassen, so benötigt die Pflanze weniger Platz. Eventuell einige Ranken gezielt kürzen, dann steckt die Pflanze ihre Energie in die Entwicklung der Früchte.

Kürbisse reichlich gießen und regelmäßig düngen

Wenn sich die Früchte ausbilden, braucht die Kürbispflanze sehr viel Wasser. Beim Gießen möglichst immer direkt an der Pflanze und nicht von oben gießen, da sich sonst schnell Mehltau entwickelt. Um zu verhindern, dass die Früchte durch die Feuchtigkeit faulen, kann man sie vorsichtig auf eine Schicht Stroh betten.

Kürbispflanzen benötigen zudem regelmäßig Dünger, am besten Kompost oder Hornspäne. Gut geeignet ist auch eine Düngung mit Brennnesseljauche.

Kürbisse ernten

Etwa ab Ende September oder Anfang Oktober ist es Zeit für die Ernte. Wenn die Schale ausgehärtet und der Stiel verholzt ist, ist der Kürbis reif. Die Kürbisse immer mit Stielansatz ernten, sonst können sie zu faulen beginnen. Mit Stiel sind sie meist sehr lange haltbar - in einem kühlen Kellerraum problemlos etwa drei Monate.

Vorsicht: Zierkürbisse sind giftig

Im Gartenfachhandel ist neben Samen für essbare Kürbisse auch Saatgut für Zierkürbisse erhältlich. Zierkürbisse sind giftig und dürfen keinesfalls verzehrt werden. Sie enthalten sogenannte Cucurbitacine, die aus den essbaren Kürbissen herausgezüchtet wurden.

Vorsicht ist auch bei selbst gewonnenem Saatgut geboten. Wuchsen die Pflanzen im vorangegangenen Jahr neben Zierkürbissen, können Insekten die Pollen der bitteren Zierkürbisse auf die Pflanze übertragen haben. Die Früchte der Pflanzen enthalten dann möglicherweise die giftigen Cucurbitacine.

Ein Geschmackstest gibt im Zweifelsfall Auskunft, ob die Frucht genießbar ist: Schmeckt sie bitter, keinesfalls weiteressen. Dies gilt übrigens auch für botanisch verwandte Pflanzen wie Gurken, Zucchini und Melonen.

Dieses Thema im Programm: Nordtour | 25.04.2020 | 18:00 Uhr