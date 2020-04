Stand: 22.04.2020 13:26 Uhr - NDR Test

Ab 14.30 live: Land infomiert zur Maskenpflicht

In Niedersachsen wird das Tragen einer Schutzmaske nun doch Pflicht, zunächst im Nahverkehr und im Einzelhandel. Die Regelung gilt ab dem kommenden Montag, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums NDR 1 Niedersachsen am Mittwoch sagte. Weitere Einzelheiten zu der Neuregelung wird für die Landesregierung Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) im Rahmen der Pressekonferenz des Krisenstabes ab 14.30 Uhr geben. NDR.de überträgt an dieser Stelle live.

Weil: "Gemeinsame Linie der Länder wichtig"

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begründet die Kehrtwende der Landesregierung damit, dass die Bundesländer bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie möglichst eine gemeinsame Linie verfolgen. Das gelte auch in Sachen Alltagsmasken, so Weil. Niedersachsen habe sich gemeinsam mit anderen Ländern entschieden, ab Montag Mund-Nasen-Bedeckungen im ÖPNV und beim Einkauf vorzuschreiben. "Wir unterstützen damit auch zukünftige Lockerungen, die zu einer weiteren Belebung führen können", sagte der Ministerpräsident. "Entscheidend bleibt aber: der Infektionsschutz durch Alltagsmasken ist sinnvoll, damit andere Menschen nicht angesteckt werden können. Ich bitte aber alle Bürgerinnen und Bürger, nicht zu hohe Erwartungen an Mund-Nasen-Bedeckungen zu knüpfen. Am wichtigsten ist und bleibt eine strikte Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienevorschriften."

180-Grad-Wende vollzogen

Noch gestern hatte die Staatskanzlei erklärt, es werde lediglich empfohlen, Mund- und Nasenschutz zu tragen. Doch nachdem bereits Wolfsburg, Braunschweig, Wilhelmshaven und Osnabrück striktere Vorschriften erlassen oder angekündigt hatten, brachte Weil am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" eine landesweite Regelung ins Spiel.

Weil genervt vom Vorpreschen

"Wir hatten das eigentlich im Rahmen der Bund-Länder-Gespräche vorgesehen. Da wollten wir von uns aus wissen, wie es insgesamt weitergehen soll und auf dieser Grundlage unsere Länder-Entscheidung treffen", sagte Weil. In der Sendung kritisierte er das Vorpreschen einiger Länder beim Thema Maskenpflicht. Die ständig neuen Anweisungen in Ländern und Kommunen nervten ihn: "Eigentlich haben wir erst vor fünf Tagen alle zusammengesessen. Und eigentlich gibt es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse in dieser Hinsicht, mit Ausnahme natürlich, dass es einen gewissen öffentlichen Druck gibt."

Maskenpflicht in Hamburg und Schleswig-Holstein

Bund und Länder hatten sich vergangene Woche nur auf eine dringende Empfehlung zum Tragen von "Alltagsmasken" im Nahverkehr und im Einzelhandel verständigt. Zuletzt aber hatten mehrere Länder eine Maskenpflicht für bestimmte öffentliche Bereiche angekündigt, darunter auch Hamburg und Schleswig-Holstein. Dort müssen die Menschen künftig einen Mund-Nasen-Schutz etwa beim Einkaufen und Bus- und Bahnfahren tragen. In Mecklenburg-Vorpommern ist das Tragen nur im öffentlichen Nahverkehr und in Taxis verpflichtend.

"Bester Schutz im Zweifel der Abstand"

Weils Sorge ist es, dass an eine Maskenpflicht zu hohe Erwartungen geknüpft werden. Denn je einfacher der Schutz ist, desto geringer ist auch die Wirkung. Der beste Schutz ist im Zweifel der Abstand, den wir halten", sagte Weil.

