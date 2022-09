Brand am Brocken: Hunderte Kräfte in Wald und Moor im Einsatz Stand: 05.09.2022 15:18 Uhr Die Löscharbeiten im Harz gehen heute verstärkt weiter. Neben weiteren Hubschraubern sind erstmals zwei Löschflugzeuge am Brocken im Einsatz. Dort brennt inzwischen auch eine Moorfläche.

"Es sieht danach aus, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet", sagte der Harzer Landrat Thomas Balcerowski (CDU) am frühen Nachmittag. Unter Kontrolle sei es aber weiter nicht. Behörden und Einsatzkräfte fürchten, dass der Wind, der aus östlichen Richtungen kommt, die Flammen anfacht und weiter in die Fläche treibt. Der für Mittwoch angesagte Regen könne helfen, so Balcerowski. Zurzeit brennen den Angaben zufolge rund 150 Hektar südwestlich des Brocken-Gipfels auf sachsen-anhaltinischer und niedersächsischer Seite. Darunter ist inzwischen auch eine 60 Quadratmeter große Moorfläche. Wohngebiete sind weiterhin nicht bedroht. Touristen sollen den Harz weiter meiden, der Brocken und Wasserentnahmestellen sind wegen der Schaulustigen weiträumig abgesperrt.

Zwei Löschflugzeuge zur Unterstützung, @fire koordiniert Einsatz

Die beiden über das europäische Hilfsprojekt "RescEU-IT" aus Italien angeforderten Löschflugzeuge sind seit dem Morgen am Brocken unterwegs. Wasser holen die Maschinen laut Flightradar im 20-Minuten-Takt aus dem Concordiasee im Harzvorland von Sachsen-Anhalt. Weil sich die Lage angesichts aufkommender Winde zuspitzen dürfte, sollen zudem bis zu zehn Löschhubschrauber eingesetzt werden. Die Harzwasserwerke haben Oker- und Odertalsperre zur Wasserentnahme freigegeben. Die Koordination in der Luft hat ein Team der weltweit aktiven Katastrophenschutzorganisation @fire übernommen. Zudem sind dem Landkreis Harz zufolge rund 300 Feuerwehrleute vor Ort.

Nationalpark-Mitarbeitende lockern Moorboden für Löscheinsatz

In dem seit dem Sonntagabend brennenden Moorgebiet sind unter anderem 20 Mitarbeitende des Nationalparks Harz unterwegs, um den Boden mit Handhacken aufzulockern. Nationalpark-Leiter Roland Pietsch zufolge könne dann das aus der Luft abgeworfene Löschwasser besser in den Boden eindringen. Offenes Feuer habe es zunächst nicht gegeben, allerdings bestehe die Gefahr, dass sich unterirdisch Brände ausbreiten. Die Feuerwehr zeigte sich angesichts des Übergreifens auf das Moor besorgt, wie Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) in Sachsen-Anhalt sagte. Moorbrände seien schwer zu löschen.

Minister Lies kritisiert Brandschneisen und Totholz-Entnahme

Diskussionen gibt es unterdessen erneut um das Totholz im Harz. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) kritisierte am Montag das Vorgehen der Feuerwehr, die schmale Wege zu 30 Meter breiten Brandschneisen auszubauen. "Brandschneisen widersprechen fundamental unserem Grundsatz und den Zielen in unserem Nationalpark Harz, nicht in die natürliche Dynamik einzugreifen", sagte der Minister NDR Niedersachsen. Damit werde "die Axt an die hohe naturschutzfachliche Wertigkeit des Nationalparks als Schutzgebiet höchster Schutzkategorie" gelegt. Zuvor hatte die CDU in Sachsen-Anhalt gefordert, das Gesetz anzupassen, um leicht brennbare Tothölzer entfernen zu können. Landtagsfraktionschef Guido Heuer kündigte dazu Gespräche mit dem Land Niedersachsen über das gemeinsame Nationalpark-Gebiet an.

Landkreis Harz ruft Katastrophenfall aus

Landrat Thomas Balcerowski (CDU) hatte am Sonntag für den Kreis Harz den Katastrophenfall ausgerufen. Das ermöglicht ihm unter anderem, weitere Kräfte anzufordern und gegebenenfalls Orte wie Schierke zu evakuieren. Polizistinnen und Polizisten sicherten das Gebiet rund um den Brocken, das für Besucherinnen und Besucher gesperrt ist. Der zu Wernigerode gehörende Ort Schierke sei weiterhin nicht gefährdet, hieß es.

Brocken geräumt - Berg wird nicht mehr angefahren

Das Feuer war am Sonnabend gegen 14.30 Uhr nahe dem Aussichtspunkt Goethebahnhof entdeckt worden. Der Goetheweg zum Brocken gilt als einer der meistfrequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz. Wegen des starken Rauchs ließen die Behörden den höchsten Harzer Berg, der in Sachsen-Anhalt liegt und direkt an Niedersachsen grenzt, räumen. Touristen wurden unter anderem mit der Brockenbahn ins Tal gebracht. Die Harzer Schmalspurbahnen fahren zurzeit nicht auf den 1.141 Meter hohen Berg. Wie das Bahnunternehmen auf seiner Internetseite mitteilte, gibt es einen eingeschränkten Zugverkehr zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne.

Schwerer Waldbrand bereits Mitte August

Bereits Mitte August hatte bei Schierke ein Waldbrand am Fuße des Brockens mehrere Tage gewütet. Dabei wurden nach Angaben der Nationalparkverwaltung 3,6 Hektar Fichtenwald vernichtet.

