Mann liegt hilflos in Wohnung - Polizist klettert auf Balkon

Ein Polizist der Polizeiinspektion Northeim hat einem 55-Jährigen vermutlich das Leben gerettet, indem er vom Balkon eines Nachbarn auf den Balkon des Mannes kletterte. Der Polizist fand den Bewohner den Angaben zufolge liegend und hilflos in seiner Wohnung. Der Mann war ansprechbar und gab an, dass er zwei Nächte dort bei geöffneter Balkontür verbracht habe. Er wurde umgehend vom sofort alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bekannte des Mannes hatten zuvor die Polizei informiert, weil dieser mehrere Tage nicht auf Anrufe reagiert hatte.

