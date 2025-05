Stand: 08.05.2025 15:49 Uhr Dachstuhlbrand im Landkreis Stade: 90.000 Euro Schaden

In Hude in der Gemeinde Gräpel (Landkreis Stade) hat die Feuerwehr am Donnerstagvormittag einen Dachstuhlbrand gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Einsatzkräfte ein Ausbreiten des Feuers auf das gesamte Gebäude verhindern. Gelagertes Stroh auf dem Boden im Dachgeschoss habe aber immer wieder Feuer gefangen. Einsatzkräfte mussten es den Angaben zufolge unter schwerem Atemschutz nach draußen bringen. Dort konnten sie es endgültig löschen. Verletzt wurde laut Polizei niemand - der Bewohner war demnach beim Ausbruch des Brandes nicht im Haus. Der Schaden wird auf 90.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

