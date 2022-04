Zehn Fakten zum Tag des Bieres: Hätten Sie's gewusst? Stand: 21.04.2022 13:42 Uhr Seit dem 23. April 1516 schreibt das Reinheitsgebot für Bier vor, dass zum Brauen nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden dürfen. Darum ist der 23. April der Tag des deutschen Bieres.

Das Reinheitsgebot für Bier steht für die Bewahrung einer alten Handwerkstechnik und gilt zugleich als älteste, heute noch gültige lebensmittelrechtliche Vorschrift der Welt. In Niedersachsen und Bremen befinden sich 85 der rund 1.500 deutschen Brauereien. Sie alle erleben wegen der Corona-Pandemie allerdings den größten Umsatzeinbruch seit der Nachkriegszeit. Das Friesische Brauhaus zu Jever zum Beispiel gab im Januar an, vor allem die stark eingeschränkte Gastronomie durch den Lockdown und der Wegfall zahlreicher Veranstaltungen hätten zu Umsatzverlusten geführt. Eine gute Nachricht gab es dagegen im Februar für den Hobby-Brauer Kai Beitzer: Sein Kellerbier "Egestorfer Fuhrenbräu" wurde zum "Kulinarischen Botschafter" Niedersachsens ernannt.

VIDEO: Als das Bier in den Norden kam (44 Min)

Sollte auch Bier erst für Volljährige verkäuflich sein?

Bier kaufen kann in Deutschland jede und jeder über 16 Jahren. Das findet die Landesstelle für Suchtfragen (NLS) zu früh und unterstützt einen Vorstoß des Drogenbeauftragten des Bundes: "Rein medizinisch gibt es überhaupt keinen Grund, weshalb der Alkohol in Bier und Wein weniger gefährlich sein soll als der in Schnaps", so die NLS-Vorsitzende Evelyn Popp. Sie fordert, die Altersgrenze für den Kauf und Genuss von Alkohol sollte ganz generell auf 18 Jahre angehoben werden. Denn wer 14 Jahre alt ist, darf im Beisein eines Sorgeberechtigten bereits Bier, Wein und Sekt trinken. Auch dieses "begleitete Trinken" sollte es nach Ansicht von Popp nicht mehr geben.

Videos 3 Min Lieblingsplatz: Bier brauen in Grasdorf Horst-Günther Bode braut seit 2008 mit seinen Freunden in einer selbstgebauten Anlage Bier. Die Nachfrage ist groß. 3 Min

Zum Tag des deutschen Bieres: Zehn Fakten rund ums Bier

Mehr als 7.500 Biermarken gibt es inzwischen in Deutschland: Jede Woche kommt mindestens ein neues Bier auf den Markt, in keinem anderen Land gibt es eine größere Auswahl aus Bieren mit und ohne Alkohol. Man könnte also mehr als 20 Jahre lang jeden Tag ein neues Bier aus deutschen Brauereien probieren. Der Süden hat die höchste Brauereidichte: Bayern liegt im Bundesländer-Vergleich mit 631 Braustätten (2021) auf dem ersten Platz, laut Statistischem Bundesamt folgen darauf Baden-Württemberg mit 212 Braustätten und Nordrhein-Westfalen mit 143 Betrieben. Niedersachsen und Bremen belegen zusammen mit insgesamt 85 Braustätten Platz vier. Deutsche Braukunst ist Kulturerbe: Das handwerkliche Bierbrauen zählt seit März 2020 zum Immateriellen Kulturerbe Deutschlands. Das Expertenkomitee der UNESCO würdigte das handwerkliche Bierbrauen in seiner Begründung: "Vor allem die regionale Verwurzelung des Bierbrauens führt zu einer engen Bindung der Menschen, die durch gemeinschaftliche Rituale wie Feste, Stammtische sowie durch Vereine noch verstärkt wird." Alkoholfreie Biere und Biermischgetränke werden immer beliebter: Deutschlands Brauer sind weltweit führend bei der Herstellung alkoholfreier Biere. Seit 2007 hat sich die Produktion alkoholfreier Biersorten in Deutschland mehr als verdoppelt - auf gut 680 Millionen Liter im Jahr 2021, womit sie mittlerweile 8 Prozent des Marktes ausmachen. Der Brauer-Bund rechnet damit, dass schon bald jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein wird. Mittlerweile gibt es bundesweit mehr als 800 verschiedene alkoholfreie Bier-Marken. Pils bleibt die beliebteste Biersorte der Deutschen: Pils hat einen Marktanteil von rund 50 Prozent. Das vor allem im Süden Deutschlands beheimatete Helle landet mit einem Marktanteil von gut 9 Prozent auf Platz 2. Platz 3 belegen Biermischgetränke, gefolgt von alkoholfreien Bieren auf Platz 4. Geschmäcker von Männern und Frauen sind verschieden: Während besonders Männer häufig Pils bevorzugen, haben das Helle und alkoholfreie Biere mehr weibliche Fans. Pils nannten 46 Prozent der Männer und 36 Prozent der Frauen als ihre beliebteste Bier-Sorte. Das Helle bevorzugten 11 Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen. Noch größer ist der Unterschied beim alkoholfreien Bier: Diese Sorte gaben 9 Prozent der Männer, aber 14 Prozent der Frauen als beliebteste an. Der Brauer-Beruf wird immer beliebter: Im aktuellen Ausbildungsjahr 2021/2022 starteten laut Bundesagentur für Arbeit mehr als 400 angehende Brauerinnen und Brauer ihre dreijährige Ausbildung, im Ausbildungsjahr 2019/2020 waren es 387. Corona-Pandemie dezimiert die Zahl der Brauereien: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ging 2021 der Inlandsabsatz der deutschen Brauwirtschaft im Vergleich zum Rekordminus des Vorjahres nochmals um 3,4 Prozent auf 7 Milliarden Liter zurück. Gegenüber 2019, dem Jahr vor der Corona-Krise, war der Inlandsabsatz 2021 sogar um 8,6 Prozent niedriger. Laut Statistischem Bundesamt waren Ende 2021 rund 1.512 Braustätten registriert. 2019 waren es noch 1.552. Damit mussten 40 Brauereien ihren Betrieb einstellen. Craft-Bier made in Germany: Craft-Biere sind meist sehr aromaintensive Biere, bei denen größere Hopfenmengen und oft auch neue Aromahopfen-Sorten oder spezielle Malze zum Einsatz kommen. Diese von Regionalität und Experimentierfreude geprägten Biere werden meist nur in kleineren Mengen hergestellt und oft direkt vor Ort in Braugaststätten und Bars ausgeschenkt. Der Marktanteil der Craft-Biere liegt in Deutschland bisher bei rund einem Prozent. Regionale Spezialitäten und alte Rezepturen im Trend: Marktforschungen zeigen, dass regionale Spezialitäten wie Landbiere, Sauerbiere oder Kellerbiere, die zum Teil auf alten oder neu interpretierten Rezepturen beruhen, in der Gunst der Verbraucher steigen. Beispiele sind die Berliner Weisse, das ungefilterte Keller- und auch das sogenannte Zwicklbier. Als Zwicklbier wurde ursprünglich die Probe bezeichnet, die der Braumeister vor dem Filtern aus dem Lagertank entnommen hat. Heutzutage wird es von zahlreichen Brauereien in ganz Deutschland als Bierspezialität angeboten.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 03.07.2021 | 19:30 Uhr