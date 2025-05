Stand: 09.05.2025 05:30 Uhr Hannover: Historische Kutschen ins Museum Herrenhausen umgezogen

Vier prunkvolle Kutschen aus dem Historischen Museum Hannover sind in das Museum Schloss Herrenhausen umgezogen. Der Transport wurde nach Angaben der Stadt am Donnerstag mit der "Goldenen Kutsche" abgeschlossen. Eine Fachfirma hatte den Umzug der Leihgaben von Erbprinz Ernst August von Hannover mit einem Lkw übernommen. Weil das Historische Museum saniert wird, werden die Kutschen bis zur Neueröffnung im Museum Schloss Herrenhausen ausgestellt. Dort sind sie ab Juli in der Ausstellung "Vier Kutschen ein Königreich" zu sehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.05.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen Hannover Antiquitäten