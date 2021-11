Warnstufe 2 in Niedersachsen: Ab Mittwoch gilt 2G-Plus Stand: 29.11.2021 13:32 Uhr In Niedersachsen liegt der Hospitalisierungswert den fünften Werktag in Folge über 6 - und die Inzidenz in den meisten Landkreisen bei mehr als 100. Ab Mittwoch greift fast überall Warnstufe 2.

Als Konsequenz werden die Corona-Maßnahmen weiter verschärft: In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens müssen sich dann auch geimpfte und genesene Menschen testen lassen (2G-Plus). Ungeimpfte Menschen sind von den meisten Aktivitäten ausgeschlossen. Es gibt fünf Städte und Landkreise, bei denen die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen noch keine fünf Werktage über 100 beziehungsweise sogar noch immer unter 100 liegt: die Städte Osnabrück und Wilhelmshaven sowie die Landkreise Holzminden, Nienburg und Heidekreis. Droht jetzt ein Flickenteppich?

Osnabrück macht mit, der Heidekreis und Wilhelmshaven nicht

Osnabrück wolle sich der Warnstufe 2 anschließen, sagte Stadtsprecher Sven Jürgensen dem NDR in Niedersachsen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde vorbereitet. Es gebe keinen Spielraum, betonte Jürgensen. Der Landkreis Heidekreis sieht hingegen derzeit keinen Handlungsbedarf. Hier sinken die Inzidenzwerte seit Tagen. Mit 81 Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche hatte der Heidekreis am Montag den geringsten Wert im Land. Man halte sich an die Vorgaben des Landes und werde in Warnstufe 1 bleiben, sagte Kreissprecherin Sandra Michaelis. Auch Wilhelmshaven bleibt bei Warnstufe 1. "Da der Inzidenzwert in Wilhelmshaven laut RKI seit Samstag unter der 100er-Grenze liegt, sind die Voraussetzungen für die Warnstufe 2 in unserer Stadt entsprechend der aktuell gültigen Corona-Verordnung nicht gegeben", sagte Stadtsprecherin Julia Muth. Der Landkreis Holzminden gibt sich abwartend. Man werde schauen, wie sich die Zahlen entwickeln und dann eine neue Entscheidung treffen, so Kreissprecher Peter Drews. Die Antwort aus dem Landkreis Nienburg steht noch aus.

Diese Regeln gelten in Warnstufe 2

2G-Plus für Veranstaltungen in Innenbereichen von Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Diskotheken, Gastronomie, Beherbergungsbetrieben sowie bei körpernahen Dienstleistungen und auf Weihnachtsmärkten

Bei 2G-Plus gelten nur zertifizierte Schnelltests in Zentren und Apotheken; Selbsttests reichen nicht aus

2G-Plus gilt auch für Jugendliche unter 18 Jahren beim Besuch von Clubs, Diskotheken und Shisha Bars

FFP2-Maskenpflicht in allen Innenbereichen; bei Kindern unter 14 Jahren reicht eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung; Kinder unter 6 Jahren müssen keine Maske tragen

Kontaktbeschränkungen für private Treffen in Innenbereichen auf bis zu 15 Personen ohne 2G-Plus

Kontaktbeschränkungen für private Treffen unter freiem Himmel auf bis zu 15 Personen ohne 2G

Für Messen gilt die 3G-Regel mit täglichen PCR-Tests

Weil fordert allgemeine Impfpflicht

Wegen der sich zuspitzenden Lage hat sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Sonntag erstmals für eine Impfpflicht ausgesprochen. Vergangenen Dienstag hatte er sich noch zurückhaltender geäußert. Außerdem zieht Weil mittlerweile einen Lockdown zumindest in Betracht. Auch Fachleute wie die Virologin Melanie Brinkmann und die Ärztekammerversammlung Niedersachsen haben sich für eine Pflicht zum Impfen ausgesprochen. Weils Stellvertreter Bernd Althusmann hatte vergangene Woche als Landesvorsitzender der CDU gefordert, den Katastrophenfall für Niedersachsen auszurufen. Das wies die Staatskanzlei jedoch zurück.

Corona-Tests und Impfstoffe werden knapp

Die Warnstufe 2 und die damit verbundene 2G-Plus-Regel könnte ab Mittwoch die Engpässe in den Testzentren vergrößern. Vielerorts werden die Materialien knapp. Am Wochenende waren in Niedersachsen vor Testzentren teilweise lange Schlangen zu beobachten. Zudem sind Impfstoffe rar. Nicht alle Haus- und Facharztpraxen, Impfstellen und mobilen Teams würden genügend Dosen bekommen, bestätigten die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) und die Landesregierung gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Laut KVN seien teilweise in Praxen Termine abgesagt worden, was zu Ärger beim Personal und den Patienten führe.

