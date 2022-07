Waldbrandgefahr: Bundeswehr behält sich Übungen mit Munition vor Stand: 18.07.2022 15:20 Uhr Die Bundeswehr entscheidet trotz der Hitze und hohen Gefahr für Waldbrände von Tag zu Tag, ob mit Munition geübt wird. Die Waldbrandzentrale fordert, das Schießen für zwei Tage auszusetzen.

Eine generelle Verordnung, beispielsweise "ab 35 Grad wird nicht mehr geschossen", gibt es nicht. Jeder Verantwortliche auf dem Übungsplatz entscheidet selbst, ob der Betrieb stattfindet oder nicht, wie der NDR Niedersachsen von der Bundeswehr erfuhr. Die Heideregion ist in puncto Waldbrände besonders gefährdet, dort liegen die Bundeswehr-Standorte Bergen und Munster. Ob dort Dienstag und Mittwoch Manöver abgehalten werden, konnte man nicht sagen - denn das werde jeweils am Morgen vor Ort besprochen.

VIDEO: Waldbrandgefahr: Niedersachsen erwartet Gefahrenstufe 5 (16.07.2022) (1 Min)

Lüneburg: 60 Prozent der gemeldeten Waldbrände lagen in Bundeswehr-Gebiet

Immer wieder gibt es Waldbrände auf Truppenübungsplätzen der Bundeswehr. Vor zwei Wochen brannte eine Waldfläche von 50 Hektar auf einem Übungsplatz in Munster ab. Vor gut einem Monat meldete die Waldbrandzentrale in Lüneburg, dass 60 Prozent aller registrierten Waldbrände auf Bundeswehr-Gebiet lagen. Auslöser seien vor allem Leuchtspurmunition und größere Artilleriegeschütze, sagte Helmut Beuke von der Waldbrandzentrale dem NDR. Er empfahl der Bundeswehr, den Übungsbetrieb für die kommenden zwei heißen Tage auszusetzen.

Waldbesucher sollten Handy mitnehmen und melden, wenn es raucht

Mit bangem Blick schauen die Landesforsten auf Dienstag und Mittwoch, wo Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet werden. Unter anderem in Celle, Bergen und Lüchow gilt ab Dienstag die höchste Waldbrandstufe (Stufe 5). Knut Sierk von den Landesforsten hofft, dass die Menschen die Waldbrandzentrale unterstützen. Denn je mehr Waldbesucher unterwegs seien, desto schneller könne man Brände entdecken und melden. Wer in den Wald geht, sollte sein Handy dabei haben und auf das Rauchen in der freien Natur verzichten - damit die oft zitierte Zigarettenkippe nicht die trockenen Gräser in Brand steckt. Dasselbe gilt für Einmalgrills. Sierk hofft, dass sich die Lage am Donnerstag zumindest etwas entspannt, denn da wird Regen erwartet.

