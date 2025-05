Grippewelle in Niedersachsen deutlich stärker als in Vorjahren

Stand: 08.05.2025 09:15 Uhr

In diesem Jahr sind in Niedersachsen erheblich mehr Menschen an Influenza erkrankt als in den Jahren zuvor. Grund für die starke Grippewelle ist laut Landesgesundheitsamt ein "Nachholeffekt" durch die Corona-Pandemie.