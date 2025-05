Stand: 08.05.2025 09:06 Uhr Brand in Seniorenheim: Bewohner müssen evakuiert werden

In einem Seniorenheim in Godshorn bei Langenhagen (Region Hannover) hat es innerhalb weniger Stunden zwei Mal gebrannt. Laut Feuerwehr war am Mittwochabend ein Feuer in einem der Bewohnerzimmer ausgebrochen. Die Mitarbeitenden des Heims konnten die betroffene Etage selbst evakuieren. Die Einsatzkräfte löschten dann die Reste eines brennenden Bettes. Auch die Zimmerdecke musste gekühlt werden. Zudem wurde der Raum mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, teilte die Feuerwehr mit. Bereits einen Tag vorher hatte es in dem Heim in Godshorn schon einmal gebrannt. Dieses Feuer konnten die Heimmitarbeiter selbst löschen. Die Brandursache ist in beiden Fällen unklar. Die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.05.2025 | 06:30 Uhr