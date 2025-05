Stand: 08.05.2025 09:37 Uhr Bergungsarbeiten auf A2 bei Hannover: Transporter ausgebrannt

Auf der Autobahn 2 ist am Donnerstagmorgen zwischen Wunstorf-Kolenfeld und Luthe (Region Hannover) ein Transporter ausgebrannt. Laut Polizei musste die Fahrbahn nach Hannover zunächst voll gesperrt werden. Mittlerweile ist eine Spur wieder frei. Die Feuerwehr konnte das brennende Fahrzeug löschen. Der Fahrer blieb unverletzt. Derzeit laufen noch die Bergungsarbeiten, so die Polizei. Wie lange das dauert, sei noch nicht abzusehen, hieß es. Weil auch Betriebsstoffe ausgelaufen sind, ist nach Angaben der Polizei die Wasserbehörde vor Ort und überprüft die Gewässer in der Nähe der Fahrbahn auf Verunreinigungen. Warum der Transporter gebrannt hat, ist unklar.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.05.2025 | 08:30 Uhr