Von der Kanzel ins Ministerium: Bischöfin Bahr wechselt nach Berlin Stand: 08.05.2025 11:08 Uhr Die hannoversche Regionalbischöfin Petra Bahr wird Staatssekretärin im Familienministerium von Ministerin Karin Prien (CDU). Das teilte die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover am Mittwoch mit.

Die 59-Jährige stand seit 2017 an der Spitze des Kirchenbezirks Hannover und ist seit 2020 Mitglied im Deutschen Ethikrat. Nach einer journalistischen Ausbildung studierte sie Theologie und Philosophie, ihre Doktorarbeit schrieb sie über Immanuel Kant. Laut Landeskirche war Bahr Kulturbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und baute in Berlin das Kulturbüro auf. Auch leitete sie die Hauptabteilung Politik und Beratung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Hörerinnen und Hörer des NDR ist Bahr aus dem Podcast "Bleib Mensch!" mit Moderator Arne Torben Voigts bekannt.

Meister: Bahr hat wichtige Impulse gesetzt

Landesbischof Ralf Meister dankte Bahr: Sie habe das Amt der Regionalbischöfin in besonderer Weise gestaltet und wichtige Impulse gesetzt. "Ihre Klugheit und scharfsinnige analytische Sichtweise werden uns fehlen", so Meister. Zugleich freue er sich, "dass Petra Bahr als Theologin und Ethikerin an so herausragender Stelle gesellschaftspolitische Verantwortung für unser Land übernimmt."

