VW-Abgasskandal: Manager-Entlastung bei Conti verzögert sich Stand: 29.04.2022 14:56 Uhr Die konzerninternen und staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen zur möglichen Verstrickung von Conti-Mitarbeitern in den VW-Abgasskandal laufen wohl noch eine längere Zeit weiter.

"Die Ermittlungen dauern an", bestätigte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Reitzle am Freitag. Conti müsse "sicherstellen, dass der Sachverhalt rückhaltlos und umfassend aufgeklärt" wird. Bei der Hauptversammlung sprach sich der Chefkontrolleur dafür aus, die Entscheidung über eine Entlastung für den Ende 2021 zurückgetretenen langjährigen Finanzvorstand Wolfgang Schäfer in dem Zusammenhang zu verschieben. Auch Abfindungszahlungen sollen vorerst noch zurückgehalten werden.

VIDEO: Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen bei Continental aus (17.11.21) (1 Min)

Ansatzpunkte für eine Verstrickung nur bei Schäfer?

Schäfer hatte seinen Posten im Herbst räumen müssen, weil bei eigenen Prüfungen des Unternehmens zur "VW-Dieselthematik" Unregelmäßigkeiten aufgetaucht waren. Am Stammsitz des Autozulieferers in Hannover sowie in Frankfurt ermitteln Staatsanwälte wegen des Verdachts der Beihilfe zum Betrug. Conti-Techniker sollen demnach über Software-Lieferungen an Volkswagen Bescheid gewusst haben, die der Großkunde später mutmaßlich in seinen manipulierten Dieselmodellen einsetzte. Mehrere Aktionärsvertreter sprachen das Thema bei dem digitalen Treffen an. Zu der Frage, weshalb Continental nicht vorsorglich mit allen Mitgliedern des Vorstands so verfahre, sagte Reitzle: "Abgesehen von Herrn Schäfer bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sie mit der Dieselthematik befasst waren."

