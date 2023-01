Ukrainische Soldaten zur Marder-Ausbildung eingetroffen Stand: 27.01.2023 21:51 Uhr Drei Wochen nach der Zusage von Marder-Schützenpanzern für die Ukraine werden nun ukrainische Soldaten in Deutschland an dem Waffensystem geschult.

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums bestätigte am Freitag, "dass ukrainische Soldaten in Deutschland zur Ausbildung am Schützenpanzer Marder eingetroffen sind". Nach früheren Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) findet die Schulung in Munster in Niedersachsen statt, wo die Bundeswehr über einen großen Truppenübungsplatz verfügt. Dort werden ab Anfang Februar aller Voraussicht nach Militärs aus der Ukraine auch am Kampfpanzer Leopard-2 ausgebildet.

40 deutsche Schützenpanzer für die Ukraine

Die Bundesregierung hatte am 5. Januar nach monatelangem Zögern bekanntgegeben, nun doch Marder-Schützenpanzer und Patriot-Flugabwehrraketen an Kiew liefern zu wollen. Der Ukraine sollen etwa 40 dieser Panzer überlassen werden.

