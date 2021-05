Tourismus: Branche protestiert mit Laken gegen neue Regeln Stand: 06.05.2021 11:36 Uhr Mit einem Aktionstag stellen sich Hoteliers, Vermieter von Ferienwohnungen und Campingplatzbetreiber gegen die neuen Regeln der Landesregierung zum Tourismus. TUI erwartet aber einen "starken Sommer".

Die neue Landesverordnung sieht ab 10. Mai unter anderem ein umfangreiches Testkonzept für die Beherbergung von Feriengästen und Urlaubern vor. Die Anforderungen seien zu hoch, findet die Branche - und protestiert heute auf ihre Weise. Die Tourismusverbände des Landes haben rund 25.000 Betriebe dazu aufgerufen, weiße Bettlaken oder Tischdecken aus den Fenstern zu hängen. Sie fordern das Land auf, die Regeln dringend zu überarbeiten. Vertreterinnen und Vertreter der Verbände wollen am Mittag mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) reden.

"Urlaub nur für Niedersachsen ist unwirtschaftlich"

Die Regeln seien unpraktikabel und realitätsfern, heißt es aus der Branche. Unter anderem verlange das Land tägliche Tests von Besuchenden von Campingplätzen, Jugendherbergen und Hotels, sehe dafür aber keine Selbsttests vor. Für dieses Konzept gebe es zu wenig Teststationen, so die Tourismusverbände. Sie fordern, auch vor Zeugen gemachte Selbsttests gelten zu lassen. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Regel, dass vorerst nur Niedersachsen in ihrem Bundesland Urlaub machen dürfen. Das sei unwirtschaftlich, so die Unternehmen, denn bis zu 90 Prozent der für die kommenden Wochenenden angemeldeten Personen seien auswärtige Gäste. Es sei egal, ob der Gast aus Bayern, Brandenburg oder Niedersachsen komme, wenn regelmäßig getestet werde.

TUI erwartet "starken Sommer" - vor allem an der Küste

Der Reisekonzern TUI sieht die geplanten stufenweisen Lockerungen hingegen positiv. Sie könnten noch rechtzeitig für eine stabile Sommersaison auch im Inland kommen, sagt Nicole Sohnrey, bei der TUI unter anderem für Auto- und Städtereisen zuständig. "Insbesondere in den Küstenregionen und in den Bergen wird es einen Run auf Urlaubshotels geben", glaubt Sohnrey. Für die inländischen Ziele werde aus derzeitiger Sicht ein "starker Sommer" erwartet. Wichtigste Urlaubsgegend dürfte zwar wieder die Ostseeküste werden. Aber auch das Interesse an Ferien in Ostfriesland ist laut TUI hoch.

