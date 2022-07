Tiefausläufer aus Skandinavien streifen Niedersachsen Stand: 06.07.2022 20:33 Uhr Norddeutschland kann sich auf windige Tage einstellen. Der Grund sind Ausläufer eines Tiefs über Skandinavien, die zunehmend dicke Wolken und Regen nach Niedersachsen bringen.

Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Besonders betroffen sind nördliche Landesteile und die Küste. Es werden Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 65 km/h erwartet. Der Wetterdienst kündigt langsam südostwärts durchziehenden Regen an, später soll es von der Küste her Auflockerungen geben, aber weiter Schauer und vereinzelt Gewitter.

VIDEO: Gewitter und Starkregen: Die Folgen der Unwetternacht (01.07.2022) (2 Min)

Temperaturen sinken am Donnerstag

Am Donnerstagmorgen sieht es nicht viel besser aus: Vereinzelt ziehen noch Böen mit 55 km/h über Niedersachsen und es kann örtlich Gewitter geben. An den Küsten bleibt der Wind stark mit stürmischen Böen. Auch die Wolken bleiben dicht, es regnet und nur vereinzelt lockert es auf. In der zweiten Tageshälfte dann etwas freundlicher und häufiger trocken. Südlich des Mittellandkanals soll es dagegen noch länger unbeständig bleiben. Tageshöchstwerte auf den Inseln und im Harz um 17, sonst um die 20 Grad.

