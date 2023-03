Telemedizin im Rettungsdienst: Landkreistag für Ausweitung Stand: 07.03.2023 09:26 Uhr Seit 2021 wird in Goslar die sogenannte Telenotfallmedizin bei Noteinsätzen erprobt. Sanitäter können sich per Telefon und Video mit einem Arzt verbinden. Der Landkreistag ist für eine Ausweitung.

"Man sollte darüber reden, das landesweit anzubieten", sagte Joachim Schwind vom Niedersächsischen Landkreistag (NLT) dem Polit-Journal "Rundblick". Das Pilotprojekt in Goslar habe sich bewährt. Die technischen Voraussetzungen seien mittlerweile so gut, dass es meist einen medizinischen Mehrwert gebe, so Schwind. Die Telenotfallmedizin könne auch vor dem Hintergrund der massiven Überlastung des Notfallsystems eine Lösung sein.

Telenotfallmedizin: "Viel feiner abgestimmt reagieren"

Der Landkreis Goslar hatte bereits vor einem Jahr ein positives Zwischenfazit gezogen. Statt auf Verdacht ein komplettes Notarzt-Einsatzfahrzeug auf den Weg zu schicken, könne man jetzt in der Kombination von Rettungswagen und einem Telenotfallarzt per Videoschalte "viel feiner abgestimmt reagieren", so Tobias Steffen, ärztliche Leiter des Rettungsdienstes in Goslar. Auch im Landkreis Northeim wird die Telenotfallmedizin seit Sommer 2021 erprobt.

