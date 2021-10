Sturmtief schüttelt Norden durch - Probleme im Zugverkehr Stand: 21.10.2021 12:30 Uhr Es pfeift und rüttelt in Norddeutschland: Der erste Herbststurm ist da. Das Sturmtief "Ignatz" wirbelt seit vergangener Nacht an der Nordseeküste und im Binnenland.

Auf der Nordseeinsel Spiekeroog und in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) die bislang höchsten Windgeschwindigkeiten von etwa 90 Stundenkilometern. Auf dem höchsten Berg Norddeutschlands, dem Brocken in Sachsen-Anhalt, erreichte der Sturm sogar Orkanstärke. Dort wurden am Donnerstagmorgen Böen mit bis zu 160 Stundenkilometern gemessen. Im Harz seien bereits reihenweise Bäume umgeknickt, einige fielen auf Straßen, sagte Friedhart Knolle vom Nationalpark Harz am Donnerstagvormittag. "Jetzt in den Wald zu gehen, ist absolut unverantwortlich. Auch wenn der Sturm abgeflaut ist, dann können Bäume noch jederzeit

22-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstag mit ihrem Wagen bei stürmischem Wetter auf der Autobahn 31 nahe Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) verunglückt. Eine Polizeisprecherin sagte, die Frau habe angegeben, ihr Wagen sei am Morgen von einer Windböe erfasst worden. Daraufhin habe sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Feuerwehrkräfte mussten die Frau aus dem Wrack befreien. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

NRW stellt Fernverkehr komplett ein

Mittlerweile gibt es auch erste große Behinderungen im Bahnverkehr, da Bäume auf Oberleitungen gefallen sind. Nordrhein-Westfalen hat den Fernverkehr vorübergehend komplett eingestellt; es gibt keine Verbindungen mehr nach Hamburg und Hannover. Betroffen sind außerdem der Regionalexpress von Hannover nach Norddeich und von Hannover nach Bremerhaven. Auch auf den S-Bahnlinien rund um Hannover gibt es Probleme, teilte die Bahn mit. Auch von Hamburg in Richtung Kiel, Flensburg und Sylt gab und gibt es immer wieder Störungen. Auf den Strecken der Privatbahn Erixx im Heidekreuz sowie im Harz kam es zu Störungen durch Bäume und Äste im Gleis. Dauerhafte oder langfristige Sperrungen gibt es bislang aber nicht, teilte ein Sprecher mit.

Hochwasser in Hamburg erwartet

In Mecklenburg-Vorpommern hat das Sturmtief vor allem im Westen des Landes gewirbelt. Hier stürzten Bäume auf fahrende Autos, die Fahrer blieben unverletzt. Dazu gibt es immer wieder Schauer und vereinzelt auch Gewitter. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt für den frühen Abend vor einer Sturmflut. Der Wasserstand werde im Hamburger Stadtteil St. Pauli 1,25 Meter bis 1,75 Meter über dem Mittleren Hochwasser liegen. An der Nordseeküste sei die Lage entspannter, allenfalls in Nordfriesland könnte das Hochwasser am Nachmittag als Sturmflut auftreten, hieß es. Für einen Streifen entlang des Nord-Ostsee-Kanals prophezeite der DWD Schauer und Gewitter mit kräftigen Regenfällen. Hamburg werde davon aber weniger stark betroffen sein, sagte Schmidt.

"Erster ausgewachsener Herbststurm des Jahres"

Für die schleswig-holsteinische Nordseeküste rechnet der DWD mit vereinzelten orkanartigen Böen. Auch dort kam es bereits zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr. Es sei der erste ausgewachsene Herbststurm des Jahres in Deutschland, sagte die Meteorologin Julia Schmidt. Der Wind aus Richtung Nordwest werde das Wasser in die Elbe drücken, sagte eine Mitarbeiterin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Die Meyer Werft in Papenburg erwägt angesichts der Wettervorhersage, die für Freitag geplante Emsüberführung der "AIDAcosma" zu verschieben.

Zum Wochenende soll sich das Wetter beruhigen und die Sonne hervorkommen. Der Vorhersage zufolge könnte es in der Nacht zum Sonntag aber ersten Bodenfrost geben.

