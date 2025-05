Arbeitsminister Hubertus Heil künftig ohne Führungsamt Stand: 04.05.2025 17:12 Uhr Der langjährige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wird nicht für den Vorsitz der SPD-Bundestagsfraktion kandidieren. Auch in der neuen Regierung wird er nicht mehr vertreten sein.

In den letzten Tagen sei er von verschiedenen Seiten aus der Partei und der Fraktion ermutigt worden, als Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion anzutreten, sagte der 52-Jährige am Sonntag in Berlin. "Ich habe mich aber entschieden, nicht zu kandidieren", so Heil. Als Grund nannte Heil mangelnde Unterstützung der Parteispitze.

Heil unterliegt im Postenpoker - und bleibt im Bundestag

Am vergangenen Donnerstag war bekannt geworden, dass Heil auch der künftigen schwarz-roten Regierung nicht angehören wird. Dies hatte der SPD-Politiker am Rande des Evangelischen Kirchentages in Hannover bekanntgegeben. Heil war im Postenpoker unterlegen, weil mit Lars Klingbeil und Boris Pistorius höchstwahrscheinlich bereits zwei männliche niedersächsische SPD-Politiker dem Kabinett Merz angehören werden. Die SPD will am Montag ihr Regierungspersonal vorstellen. Heil kündigte an, seinen Wahlkreis Gifhorn/Peine als Abgeordneter im Deutschen Bundestag vertreten zu wollen.

