Gedenkfeier zur Teilkapitulation auf dem Timeloberg Sendung: Hallo Niedersachsen | 04.05.2025 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 04.05.2027

Vor 80 Jahren wurde in der Lüneburger Heide das Ende der Kampfhandlungen im Nordwesten Deutschlands, in Dänemark und in den Niederlanden besiegelt.