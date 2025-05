Die Seeadler kehren nach Niedersachsen zurück Stand: 04.05.2025 10:49 Uhr Ganze zwei Seeadler-Paare lebten 1997 noch in Niedersachsen - 2023 waren es laut niedersächsischem Umweltministerium bereits wieder mehr als 100. Tendenz: steigend.

Im vergangenen Jahr sei die Anzahl der Paare vermutlich schon auf mehr als 120 angestiegen, sagte Peter Görke von der Arbeitsgemeinschaft Adlerschutz Niedersachsen. Das gehe aus einem bislang unveröffentlichten Brutbericht hervor. Einige Daten müssten noch abgeglichen werden, insgesamt seien es aber wohl "400 Seeadler, die in Niedersachsen herumfliegen". Darunter seien auch viele noch nicht geschlechtsreife Tiere, so Görke.

Überraschende Rückkehr

Nach Angaben des Umweltministeriums waren Seeadler in der Region Mitte des 19. Jahrhunderts verschwunden. Vor 20 Jahren waren laut Brutbericht landesweit weniger als 20 Reviere besetzt, vor 10 Jahren bereits mehr als 40 Reviere. Dabei handele es sich um eine überraschende Entwicklung. Die Tiere hätten sich zunächst im Raum Celle niedergelassen, später rund um das Steinhuder Meer sowie in der Gegend um Nienburg an der Weser. Mittlerweile seien die Brutstätten der Greifvögel entlang der Elbe und zunehmend auch im Weser-Ems-Gebiet zu finden. Ein Revier wird immer von einem männlichen und einem weiblichen Greifvogel besetzt, wie Görke erklärte: "Das Paar hält ganzjährig das Revier und verteidigt es auch gegen fremde Seeadler." Revierkämpfe könnten mitunter auch tödlich enden.

Videos 2 Min Tierische Sorgenkinder: NABU zieht Bilanz 4.000 Tiere wurden in den vergangenen Monaten im Artenschutzzentrum Leiferde aufgepäppelt - so viele wie selten. 2 Min

Beobachtung nur aus der Ferne

Der Seeadler ist der größte einheimische Greifvogel - Weibchen können eine Flügelspannweite von fast zweieinhalb Metern erreichen. In Deutschland leben Seeadler vorwiegend in den nördlichen Bundesländern. Der Naturschutzbund (NABU) rät dazu, Seeadler nur aus der Ferne zu beobachten. Beim Brüten im Frühjahr haben die Vögel demnach eine Fluchtdistanz von etwa 300 Metern. Jede Störung könne dazu führen, dass die Elterntiere das Nest verlassen. Die Jungtiere könnten dann zur leichten Beute für andere Tiere wie Krähen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere