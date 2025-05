Stand: 04.05.2025 14:30 Uhr Mit Auto zusammengestoßen: Frau stirbt bei Motorradunfall

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Visbek (Landkreis Vechta) ist am Samstag eine Motorradfahrerin tödlich verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 26-Jähriger mit seinem Auto die Landesstraße 873 überqueren. Dabei übersah er offenbar die 54-jährige Motorradfahrerin aus Oldenburg. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Trotz Reanimierungsversuchen starb die Frau laut Polizei noch am Unfallort. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Weitere Informationen Gedenkfahrt: Motorradfahrer erinnern an verunglückte Biker In Salzgitter und Braunschweig kamen nach Angaben der Veranstalter rund 3.000 Biker zur Gedenkfahrt zusammen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min