VfL Osnabrück: Erfolgscoach Antwerpen und Keeper Jonsson bleiben Stand: 04.05.2025 13:27 Uhr Beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück sind nach dem vorzeitig gesicherten Klassenerhalt die ersten Personalentscheidungen gefallen. Erfolgscoach Marco Antwerpen und Stammkeeper Lukas Jonsson bleiben den Niedersachsen erhalten.

Das teilten die "Lila-Weißen" am Sonntag mit. Der Vertrag von Antwerpen verlängerte sich dabei durch den nun gesicherten Ligaverbleib automatisch um ein Jahr. Der 53-Jährige hatte am 12. Dezember des vergangenen Jahres beim VfL die Nachfolge des glücklosen Pit Reimers angetreten. Seinerzeit war Osnabrück abgeschlagen Tabellenletzer. Unter Antwerpen gelang eine furiose Aufholjagd. Nach dem 2:0-Erfolg am Freitagabend gegen Viktoria Köln, dem letztlich entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt, sind die Norddeutschen die drittebeste Rückrunden-Mannschaft.

"Ende des vergangenen Jahres war uns klar, dass wir in der Rückserie punkten müssen wie ein Aufsteiger. Dass der Mannschaft und dem Trainerteam das in dieser beeindruckenden Form gelungen ist und wir zwei Spieltage vor Ende der Saison den Klassenerhalt feiern können, damit konnte man nicht rechnen, mehr noch: Das hätten wir nicht zu hoffen gewagt", sagte VfL-Geschäftsführer Michael Welling.

Welling: Jonsson großer Faktor von "teilweise undenkbarer Wendung"

In den kommenden Wochen werden Antwerpen und Welling nun den Kader für die neue Saison planen, in der der die Niedersachsen wieder weiter oben mitspielen wollen. Fest steht bereits jetzt, dass Torwart Jonsson in Osnabrück bleibt. Der 32 Jahre alte Schwede hat seinen Vertrag bei den "Lila-Weißen" verlängert.

"Lukas hat eine großartige Entwicklung bei uns genommen und sich im Verlaufe der Saison stetig gesteigert. Er hat dabei nicht nur durch seine fußballerischen Fähigkeiten als Torwart eine zentrale Rolle beim Erreichen des Ziels Klassenerhalt eingenommen, er hat durch seine Souveränität, seinen persönlichen Umgang und seine Wirkung auf die Mitspieler auch neben dem Platz einen großen Anteil daran, dass wir dieser Saison eine für uns teilweise undenkbare Wendung haben geben können", lobte Welling den Stammkeeper.

Antwerpen und gute Winterzugänge bringen die Wende

Der Schwede war einer von 13 Zugängen, die der VfL im vergangenen Sommer nach dem Zweitliga-Abstieg verpflichtet hatte. Viele der neuen Spieler konnten die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. Die Trainer Uwe Koschinat noch Reimers verzweifelten an der zusammengewürfelten Mannschaft. Erst Antwerpen gelang es - auch dank guter Winterverpflichtungen - ein konkurrenzfähiges Team zu formen.

"Nun dürfen alle, egal ob Spieler, Staff, Fans oder Mitarbeitende auf der Geschäftsstelle den Moment genießen, bevor wir dann in den verbleibenden zwei Ligaspielen und vor allem beim Pokalfinale gegen Lohne nochmal alles raushauen werden", sagte Antwerpen.

