Streit um Pastorin in Stapelmoor: Kirchenvorstand tritt zurück Stand: 09.03.2023 10:50 Uhr Der Vorstand der reformierten Kirchengemeinde Stapelmoor ist Mittwochabend zurückgetreten. Zuvor hatte Pastorin Barbara Wündisch angekündigt, die Gemeinde wegen mangelnder Unterstützung zu verlassen.

Pastorin Barbara Wündisch wirft dem Vorstand der Kirchengemeinde Stapelmoor (Landkreis Leer) vor, mit antiquierten Ansichten eine moderne Kirchenarbeit zu verhindern. Mehr als 150 Gemeindemitglieder hatten für den Verbleib der Pastorin demonstriert. Nach einem nicht-öffentlichen Gespräch der Pastorin mit Art Nap, dem Präses der Reformierten im Rheiderland, sagte Wündisch dem NDR in Niedersachsen, sie sei sich vorgekommen wie in einer Gerichtsverhandlung. Es habe nur Vorwürfe gegeben. Der Kirchenrat habe gar nicht mit ihr sprechen wollen. Der Vorsitzende des Kirchenrats habe sie als Frau im Amt der Pastorin nicht respektiert.

Kirchenrat Stapelmoor äußert sich in Stellungnahme

Der Kirchenrat der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde im Landkreis Leer beklagte hingegen in einer Stellungnahme eine Hetzjagd in sozialen Medien und in WhatsApp-Gruppen. Die Zusammenarbeit mit der reformierten Pastorin Barbara Wündisch sei immer gut gewesen. Deshalb sei der Kirchenrat auch überrascht gewesen, aus einen Radiointerview von der Kritik der Pastorin am Kirchenrat zu erfahren. Unter den gegebenen Umständen sei es kaum möglich, die Arbeit fortzusetzen. Man sehe sich genötigt, mit sofortiger Wirkung die Ämter niederzulegen, heißt es in der Stellungnahme. In dem Interview mit dem NDR in Niedersachsen hatte Wündisch kritisiert, dass ihr bei ihren Plänen, die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde im Rheiderland zu modernisieren, Steine in den Weg gelegt würden.

Pastorin hat Vorstellungsgottesdienste in der Krummhörn

Wündisch erklärte, sie werde definitiv gehen. Sie habe Vorstellungsgottesdienste in der Krummhörn und wolle dort zum 1. Juni anfangen. Bis ein neuer Pastor oder eine neue Pastorin für die Gemeinde in Stapelmoor gefunden ist, gibt es mit dem Präses der Rheiderländer Reformierten einen Notvorstand.

