Stand: 25.04.2025 14:55 Uhr Nach Banküberfall mit Eisenstange: Prozess beginnt in Göttingen

Ein 75-jähriger Beschuldigter muss sich ab Montag vor dem Landgericht Göttingen wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im November eine Bank in Landwehrhagen (Landkreis Göttingen) überfallen zu haben. Mit einer Eisenstange und einer echt wirkenden Spielzeugpistole bewaffnet, soll er eine Bankmitarbeiterin bedroht haben, so das Landgericht. Auf dem Weg zum Tresorraum sei er von einem anderen Bankmitarbeiter überwältigt worden und habe diesen mit der Eisenstange verletzt. Für den Prozess in Göttingen sind mehrere Verhandlungstage angesetzt.

