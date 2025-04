Stand: 25.04.2025 15:42 Uhr Saison beginnt: Wieder Polizeireiter in der Elbtalaue

Im Biosphärenreservat "Niedersächsische Elbtalaue" in den Landkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg sind wieder Polizeireiterinnen und –reiter unterwegs. Es ist das vierzehnte Mal, dass die Polizeistaffel dort von Ende April bis in den späten August Ansprechpartner für Besucher und Anwohner der Elbregion ist. Gleichzeitig überwachen sie die naturschutzrechtlichen Bestimmungen - zum Beispiel, dass Autos und Fahrräder nur auf erlaubten Wegen fahren.

Besonderer Einsatz für die Reiterstaffel

Mit den Pferden hätten sie ganz andere Möglichkeiten, sagt Polizeikommissarin Anna Hartmann: "Gerade in Naturschutzgebieten können wir bessere Streifen reiten. Und wir können so unterstützen, dass wir trotzdem den Naturschutz erhalten." Ihr Pferd Urmel ist noch jung. Für ihn sei die Arbeit in der Elbtalaue ein guter Einsatz, um Berufserfahrung zu sammeln. Die vier Beamtinnen und Beamten mit ihren Pferden Rocco, Urmel, Sam und Gonzo wohnen während ihres Einsatzes für die Elbtalaue in der Region.

