Bombe in Hannover ist gesprengt - Evakuierung aufgehoben

Stand: 25.04.2025 19:22 Uhr

In Hannover ist am Freitag ein Blindgänger gesprengt worden. Am Abend wurde das gesperrte Gebiet im Stadtteil Misburg wieder freigegeben. 3.350 evakuierte Anwohnende konnten zurück nach Hause.