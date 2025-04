Stand: 25.04.2025 17:04 Uhr 35-Jähriger vermisst - Polizei Langenhagen bittet um Hinweise

Die Polizei in Langenhagen (Region Hannover) sucht seit dem 11. April nach dem 35-jährigen Thomas K. Der Vermisste benötigt laut Polizei dringend eine medizinische Behandlung. Es bestehe akute Gefahr für Leib oder Leben des Vermissten. Thomas K. hatte sich am Abend in einer medizinischen Einrichtung in Langenhagen gemeldet und war kurz darauf verschwunden. Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten Mitarbeitende der medizinischen Einrichtung Thomas K. gegen 19 Uhr als vermisst, hieß es. Laut Polizei ist der Vermisste 1,80 Meter groß und hager. Zudem hat er lockige blonde Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Thomas K. demnach eine graue Jacke und eine schwarze Hose. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Thomas K. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 10 94 217 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

