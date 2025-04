Continental besiegelt Abspaltung von Autozuliefer-Sparte Stand: 25.04.2025 17:58 Uhr Der Reifenhersteller Continental trennt sich von seiner schwächelnden Autozuliefer-Sparte "Automotive". Unter dem neuen Namen "Aumovio" soll diese bis Oktober 2025 als eigenes Unternehmen an die Börse gebracht werden.

Das haben die Aktionäre am Freitag bei der Hauptversammlung in Hannover entschieden. Zuvor hatten der Vorstand und der Aufsichtsrat einer Abspaltung zugestimmt. Der Vorstandsvorsitzende von Continental, Nikolai Setzer, sprach am Freitag von der tiefgreifendsten Umstrukturierung in der 150-jährigen Unternehmensgeschichte. Als sogenanntes Spin-off soll "Aumovio" als eigenes Unternehmen an die Börse gehen. Bei einem Spin-off erhalten die Aktionäre neue Aktien des abzuspaltenden Teils und können entscheiden, ob sie diese behalten oder die Anteile verkaufen wollen.

Continental plant auch Abspaltung von ContiTech

Seit Jahren hat sich Continental einen Sparkurs auferlegt. Weltweit werden Stellen abgebaut. Auch die Automobilsparte schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Dementsprechend wurde der Sparkurs hier weiter verschärft. Den Angaben zufolge sollen in der Sparte mehr als 10.000 Stellen wegfallen. Nach der Automobilsparte soll laut Vorstandschef Nikolai Setzer nun auch die Industrie- und Kunststofftechniksparte ContiTech abgespalten werden. Damit würde das Unternehmen sich wieder auf das Reifengeschäft verkleinern. Bisher bestand Continental aus drei Bereichen: dem Reifengeschäft, der Industriesparte und der Automobilzulieferung.

