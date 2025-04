Stand: 25.04.2025 14:22 Uhr Unfall auf A1 bei Oyten: Vier Menschen schwer verletzt

Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall auf der A1 nahe Oyten (Landkreis Verden) schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war ein 50-jähriger Mann am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen auf der Autobahn in Richtung Bremer Kreuz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Erst in einem Straßengraben kam der Wagen zum Stehen. Neben dem Fahrer wurden auch seine drei Mitfahrer im Alter von 50, 23 und 12 Jahren schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min