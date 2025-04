HSV gegen KSC: Bekommt Polzin die Aufstiegs-Baustellen in den Griff? Stand: 25.04.2025 09:00 Uhr Der HSV hat am Sonntag den Karlsruher SC zu Gast im Volksparkstadion. Für die Hamburger geht es im Zweitliga-Aufstiegsrennen nach zwei schwachen Spielen zuletzt darum, mit einem Sieg wieder in die Spur zu finden. Dafür müssen Trainer Merlin Polzin und sein Team aber ihre Baustellen in den Griff bekommen.

von Tobias Knaack

Am Sonntag findet der Hamburg-Marathon statt. Knapp 40.000 Läuferinnen und Läufer werden sich dann durch die Straßen der Hansestadt bewegen. Und manche von ihnen werden speziell im letzten Viertel des Rennens mit Problemen zu kämpfen haben - seien es die Beine oder der Kopf.

Das Bild der körperlichen wie mentalen Herausforderungen bietet gewisse Analogien zu einer Saison im Fußball, über die häufig gesagt wird, sie sei "ein Marathon, kein Sprint". Beim HSV wissen sie das nur allzu gut. In bislang sechs gescheiterten Anläufen ist dem einstigen Bundesliga-Dino allzu häufig die Luft gegen Ende ausgegangen. Weil die Beine nicht mitmachten - oder der Kopf.

Sieg gegen KSC wichtig für die HSV-Psyche

Nach zuletzt zwei schwachen Spielen gegen Braunschweig (2:4) und auf Schalke (2:2) ist die zuvor sehr komfortable Situation im Aufstiegsrennen wieder deutlich angespannter. Vier Punkte Vorsprung haben die Hamburger vor dem Duell am Sonntag mit dem KSC (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) noch auf Magdeburg auf Relegationsrang drei. Um einen der beiden direkten Aufstiegsplätze zu festigen, wäre ein Sieg gegen die Badener also enorm wichtig. Auch und gerade für die Psyche.

Dass die im Saison-Endspurt eine große Rolle spielt - mehr vielleicht noch als die zweifelsohne vorhandenen fußballerischen Fähigkeiten -, ließ sich in den vergangenen beiden Spielen deutlich erkennen. Auch wenn Polzin und Co. das durch das mantraartige Betonen der eigenen Prinzipien und Stärken versuchten, von sich zu weisen. Vom FC Schalke 04 aber gab es nach dem 2:2, das sich die "Königsblauen" gegen einen weitgehend schwachen HSV in nahezu 90-minütiger Unterzahl erkämpften, einen entsprechenden Gruß hinterher: "Sie fangen wieder an zu zittern."

Weitere Informationen "Sie fangen wieder an zu zittern": Verspielt der HSV erneut den Aufstieg? Die Hamburger vergeben in Gelsenkirchen trotz langer Überzahl leichtfertig den Sieg. Schalkes Ron Schallenberg erkennt Nervenflattern beim HSV. mehr

Viele Baustellen gegen Braunschweig und Schalke

Um das zu widerlegen, müssen die Hamburger neben der jüngsten Unsicherheit noch weitere Baustellen in den Griff bekommen: Die linke Seite ist durch den Ausfall Miro Muheims weiter nicht so stark wie gewohnt, auch wenn gegen Schalke beide Tore von Emir Sahiti über die Seite eingeleitet wurden. Hoffnung macht, dass Nico Oliveira vor der Rückkehr in den Kader steht und eine Alternative zum in den beiden jüngsten Partien indisponierten Muheim-Vertreter Silvan Hefti sein könnte.

Die Hamburger müssen aber auch ihre gesamtmannschaftliche Aktivität mit und gegen den Ball wieder erhöhen. Sowohl gegen den BTSV wie auch auf Schalke gelang es der Mannschaft in der Offensive nur in kurzen Phasen, Druck auf den Gegner auszuüben, hohe Ballgewinne zu forcieren und daraus Kapital zu schlagen. Und mit Blick auf das Schützen des eigenen Tores muss das Team wieder geschlossener und mutiger nach vorne verteidigen. Sechs Gegentreffer in zwei Partien (nach zuvor neun Gegentoren in elf Begegnungen der Rückrunde) sind für einen Aufstiegskandidaten zu viel.

HSV braucht wieder mehr Energie

Natürlich haben die im Club fast schon notorischen Störgeräusche - Ticketpreis-Zoff mit den Fans, die Kandidatur von Felix Magath als Präsident, die ungeklärte Vertragssituation rund um Davie Selke - nicht geholfen. Entscheidend aber ist, so abgedroschen es klingt, wie die Reaktion auf dem Platz ausfällt.

Und gerade gegen einen aggressiven Gegner wie den KSC, der den HSV in der Vergangenheit immer wieder gestresst hat (unter anderem beim 4:3-Sieg im Volkspark vor rund einem Jahr), wird es aus Sicht des Polzin-Teams darauf ankommen, von Minute eins wieder mehr Energie zu entwickeln, Zweikämpfe anders anzunehmen und mit einer größeren "Geilheit" auf zweite Bälle zu gehen.

Das alles mit dem Ziel, sich früh in der Partie Erfolgserlebnisse und Sicherheit zu holen - über die Saison hinweg war der HSV genau mit diesen Mitteln immerhin der Frühstarter der Liga - und so die Köpfe und die Beine frisch zu halten. Gelingt das nicht, könnten die Baustellen im Schlussspurt des Saison schnell zur Voll-Sperrung auf dem Weg zum ersehnten Bundesliga-Aufstieg werden.

Andersherum aber gilt natürlich auch: Holt der HSV gegen Karlsruhe drei Punkte, könnte er im Aufstiegs-Marathon kurz vor dem Ziel die zweite und dritte Luft bekommen. Die einzigen Sperrungen wären am Sonntag dann die auf den Straßen Hamburgs wegen des Marathons.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.04.2025 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga