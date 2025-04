Stand: 25.04.2025 18:38 Uhr Viehauftrieb bei Herzberg: Schottische Hochland-Kühe im Harz

Am Stadtrand von Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen) entsteht ein Hutewald, also eine Waldfläche, die ausschließlich als Viehweide genutzt werden soll. Landwirt Martin Wallis hat seine schottischen Hochlandrinder am Freitagnachmittag dort auf die Weide gebracht. Auf dem rund 28 Hektar großen Gelände sollen Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstehen, zum Beispiel auch für den Kammmolch und die Knoblauchkröte, so die Niedersächsischen Landesforsten in einer Mitteilung. Der Hutewald entsteht auf dem Gelände eines ehemaligen Kiesabbaugebietes. Die Landesforsten hatten die Renaturierung der Fläche vorfinanziert und wollen sich die Kosten durch große Unternehmen, die einen ökologischen Ausgleich leisten wollen, zurückzahlen lassen.

