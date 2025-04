In der Nacht auf Ostersonntag starb in Oldenburg während eines Polizeieinsatzes der 21-jährige Lorenz A. durch mehrere Schüsse, abgegeben von einem 27-jährigen Polizisten. Vorangegangen war dem Polizeieinsatz laut Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Auseinandersetzung vor einer Diskothek. Die Polizei Delmenhorst beschreibt den Vorgang so: Nachdem Lorenz A. der Zugang zur Diskothek in der Mottenstraße verwehrt worden sei, habe er Reizstoff in Richtung zweier Security-Mitarbeiter gesprüht. "Mehrere Menschen", heißt es in der Pressemitteilung, hätten dadurch leichte Verletzungen erlitten. Lorenz A. sei daraufhin geflüchtet und von mehreren Personen verfolgt worden. Als er ihnen mit einem Messer gedroht habe, hätten sie die Verfolgung abgebrochen. Zwischenzeitlich eingetroffene Polizeikräfte konnten A. in der Kurwickstraße nicht stoppen. Als er in der Achternstraße auf weitere Einsatzkräfte traf, soll er nach Angaben der Staatsanwaltschaft wiederum Reizgas in Richtung der Beamten gesprüht haben und dann "an ihnen vorbei" gelaufen sein. Ein 27-jähriger Polizist schoss demnach fünfmal in Richtung des 21-Jährigen. Wie die Obduktion ergeben hat, trafen ihn mindestens drei Kugeln von hinten in den Oberkörper, die Hüfte und den Kopf. Eine vierte Kugel soll seinen Oberschenkel gestreift haben. Im Krankenhaus erlag Lorenz A. seinen lebensgefährlichen Verletzungen.